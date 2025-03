WTA Indian Wells 2025, Elisabetta Cocciaretto approda al secondo turno

Elisabetta Cocciaretto approda al secondo turno dei BNP Paripas Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000 in corso ad Indian Wells, in California (USA): sul cemento outdoor statunitense l’azzurra approfitta del ritiro della messicana Renata Zarazua, giunto dopo 50′ con l’italiana in vantaggio per 6-4 1-0. Cocciaretto al secondo turno affronterà la ceca Karolina Muchova, numero 15 del seeding.

Nel primo set l’azzurra parte benissimo, vincendo 12 punti dei primi 16 giocati, e, complice il break a quindici centrato nel secondo game, scappa sul 3-0 non pesante. Nel sesto game Cocciaretto ha l’occasione per allungare ancora e portarsi sul 5-1, ma la messicana annulla il break point e poi trova il 2-4. L’azzurra viene immediatamente punita, dato che ai vantaggi del settimo game Zarazua, alla terza opportunità, centra il controbreak, per poi riportarsi sul 4-4. Operato l’aggancio, però, la messicana inizia ad accusare problemi al ginocchio sinistro, sul quale indossa già un tutore. Cocciaretto tiene il servizio a zero e la centramericana chiede il medical timeout sul 4-5. Al ritorno in campo, però, l’azzurra non perdona e trova il break a quindici che le consegna il set sul 6-4 dopo 46 minuti.

Nella seconda frazione l’azzurra tiene il servizio a zero in avvio ed a quel punto la messicana, praticamente ferma in campo da qualche minuto, è costretta ad alzare bandiera bianca, ritirandosi con Cocciaretto in vantaggio per 1-0 dopo soli 4 minuti di gioco.

Le statistiche, al momento dello stop per il ritiro della messicana, premiavano l’azzurra, soprattutto grazie alla resta con la prima di servizio in campo, con la quale Cocciaretto aveva ottenuto l’87% dei punti, perdendo il quindici in sole tre occasioni. L’italiana, inoltre, aveva sfruttato 2 delle 3 palle break avute a disposizione in 3 diversi game, mentre Zarazua ne aveva sfruttata una delle tre concesse dall’azzurra, tutte in un unico gioco.