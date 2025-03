Volley, Trento e Civitanova volano in semifinale scudetto. Cisterna e Milano eliminate

Trento e Civitanova si sono qualificate alle semifinali scudetto di volley maschile, riuscendo a imporsi in trasferta nelle gara-4 dei quarti di finale e chiudendo così le rispettive serie. I dolomitici hanno sconfitto Cisterna per 3-1 (17-25; 25-20; 25-14; 27-25), mentre i marchigiani hanno prevalso nella tana di Milano per 3-1 (25-17; 17-25; 25-20; 25-22).

I Campioni d’Europa sono stati chiamati a una gara di rimonta dopo un brutto primo set e nel quarto parziale hanno annullato un set-point sul 25-24 che avrebbe spedito la contesa al tie-break. I ragazzi di coach Fabio Soli si sono così meritati il testa a testa con Piacenza che si preannuncia particolarmente rovente.

La Lube si è distratta nella seconda frazione, poi ha risalito la china e ha tenuto a bada i tentativi dei meneghini nel quarto set per cercare di prolungare il confronto. I cucinieri hanno chiuso i conti con caparbietà e si sono meritati la sfida con Perugia, cercando di confezionare il colpaccio contro i Campioni d’Italia.

A trascinare Civitanova sono stati l’opposto Adis Lagumdzija (18 punti) e gli schiacciatori Mattia Bottolo (15) e Aleksandar Nikolov (14) contro il sestetto guidato da Tatsunori Otsuka (16) e Ferre Reggers (15). Trento si è affidata al bomber Kamil Rychlicki (16) e ai martelli Alessandro Michieletto (16) e Daniele Lavia (13), ai laziali non è bastato Theo Faure (20).