Volley femminile, Milano strapazza Scandicci e conduce la semifinale scudetto: duello Egonu-Antropova

Milano ha sconfitto Scandicci con un secco 3-0 (25-19; 25-22; 25-21) nella gara-1 della semifinale scudetto di volley femminile. Nel rovente incrocio tra la seconda e la terza forza della regular season, le meneghine sono riuscite a imporsi di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud e a portarsi in vantaggio per 1-0 nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualifica all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Conegliano-Chieri).

Le meneghine hanno avuto uno sbandamento in avvio di incontro (0-4 e 2-7), ma hanno poi ribaltato di forza il set (10-7) e hanno perentoriamente allungato, aggiudicandosi il parziale d’apertura. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno spinto sull’acceleratore nelle battute iniziali della seconda frazione (11-5) e hanno controllato il lodevole tentativo di rimonta delle toscane (21-20), per poi dominare la seconda metà del terzo set e chiude i conti in un’ora e mezza di gioco.

Appuntamento al prossimo fine settimana per gara-2: le vice campionesse d’Europa opereranno l’allungo o la Savino Del Bene riuscirà a pareggiare i conti tra le mura amiche del PalaWanny di Firenze? Oggi la formazione lombarda è apparsa più solida e cinica, ma Scandicci ha più volte dimostrato nel corso di questa annata agonistica di avere i mezzi per sognare in grande. Ricordiamo che entrambe le squadre sono qualificate alla Final Four di Champions League, ma se ne riparlerà nel weekend del 3-4 maggio a Istanbul.

C’era grande attesa per il duello tra le bomber Paola Egonu ed Ekaterina Antropova. L’opposto di Milano ha messo a segno 23 punti (2 muri), mentre l’attaccante di Scandicci è andata a referto con 17 marcature (2 muri). Doppia cifra per la schiacciante Nika Daalderop (10 punti) affiancata di banda da Myriam Sylla (8) sotto la regia di Alessia Orro (4), al centro Anna Danesi (6) ed Hena Kurtagic (7). Tra le ospiti vanno annotati i dieci punti del martello Camilla Mingardi spalleggiata da Britt Herbots (5), 6 punti per la centrale Ana Carolina Da Silva e 3 per Linda Nwakalor sotto la guida di Maja Ognjenovic.