Volley, quarti playoff: Perugia batte Modena e vola in semifinale! La Lube soffre ma si porta sul 2-1 con Milano

Perugia è la seconda semifinalista dei playoff scudetto e affronterà proprio Piacenza che aveva per prima ieri superato il turno in tre partite. Gli umbri superano con qualche patema più del previsto una combattiva Modena che chiude così (spareggi per la Challenge Cup a parte) una stagione incolore. Sofferenza, prevista, anche per la Lube Civitanova che riscatta la sconfitta nella finale di Coppa e batte 3-1 Milano, portandosi sul 2-1 nella serie.

L’ago della bilancia pende dalla parte di Civitanova dopo tre sfide della serie contro Milano. La Lube vince la sua prima partita casalinga della serie battendo 3-1 meritatamente una Allianz per lunghi tratti competitiva ma meno efficace rispetto a gara1 nei momenti decisivi del match con i marchigiani che hanno avuto in Nikolov l’uomo determinante, anche se il top scorer del match è stato l’opposto ospite Reggers.

Primo tempo all’insegna dell’equilibrio con Civitanova che deve scrollarsi di dosso la ruggine per la bruciante sconfitta subita nella finale di Challenge Cup contro Lublino e Milano che prova a mettere qualche dubbio alla squadra avversaria. Si gioca punto a punto per tutto il set e inevitabile è l’arrivo in volata sul 22 pari. È Nikolov a regalare il break alla Lube con un attacco vincente per il 24-22 ed è ancora l’attaccante bulgaro a mettere a terra il pallone del 25-23.

Dopo un avvio all’insegna dell’equilibrio anche nel secondo set ci pensa ancora una volta Nikolov a scavare il primo solco con due muri e un attacco vincente che portano la Lube sul 13-9. Milano non ci sta e pareggia a quota 15. Ancora un finale tiratissimo fino al fatidico 22 pari e poi un primo tempo di Podrascanin, il muro di Bottolo e il “solito” attacco di Nikolov regalano il 2-0 alla squadra di casa (25-22).

Cambia tutto in avvio di terzo set. Milano gioca bene e Civitanova si concede qualche errore di troppo e l’Allianz si trova avanti 10-5 con Reggers a fare da mattatore. Bottolo suona la carica e spegne gli entusiasmi dei milanesi riportando sotto la Lube fino al 13-12. Si procede sul filo dell’equilibrio fino al 18-19 quando prima Louati e poi Reggers regalano il +3 ai lombardi (18-21). Reggers prende per mano i suoi e con due attacchi vincenti (e due errori al servizio della Lube) guida l’Allianz al 2-1 (25-21).

Civitanova piazza il break importante in avvio di quarto set, portandosi sul 15-10 ma l’Allianz non molla e l’ace di Reggers riporta la squadra di Piazza a -1 sul 18-17. È solo un fuoco di paglia perché il finale è tutto di marca dei padroni di casa che si impongono con il punteggio di 25-19. In casa Civitanova 22 punti per Nikolov, migliore in campo, e 16 per Bottolo. Per Milano 25 i punti di Reggers e 14 per Louati.

La Sir Susa Vim Perugia chiude in tre partite la serie con Modena, pur senza brillare. Ancora un 3-1 per la squadra umbra come in gara1 al termine di un match equilibrato nel quale la squadra di Lorenzetti ha svolto bene il compitino senza però mostrare una superiorità particolarmente spiccata, probabilmente anche per via della stanchezza accumulata dopo il match da cinque set di giovedì in Champions contro Monza.

Perugia mette subito le cose in chiaro e nel primo set si scrolla ben presto di dosso Modena che deve fare i conti con il muro umbro e va sotto 7-3. Perugia mantiene il vantaggio fino al 16-12 e continua ad affondare il colpo tenendo bene in fase cambio palla e piazzando qualche altro mini break fino al 21-15. Ci pensa Semeniuk con tre attacchi vincenti a completare l’opera per il 25-17 Perugia.

L’avvio del secondo set di Perugia è micidiale. Gli umbri sul 2-2 piazzano un break di 6-0 e incanalano sui binari desiderati anche il secondo parziale. Modena non molla, si avvicina sul 12-10 e poi sul 17-15 ma Perugia riparte di slancio e si porta sul 20-16 ma non basta perché l’ace di Gutierrez e l’attacco di Davyskiba portano la Valsa Group a -1 sul 20-19. Perugia, avanti 2-0, tira decisamente il freno a mano e la Valsa Group ne approfitta per alzare il ritmo. Ne esce un terzo set a senso unico con la squadra ospite che vola sull’11-6, approfittando degli errori degli umbri e poi addirittura allunga sul 20-11 gestendo al meglio il finale imponendosi con il punteggio di 25-18.

Grande equilibrio anche nel quarto set. Perugia prova ad andare in fuga sul 10-6 ma Modena non molla e pareggia a quota 14. Si procede punto a punto fino al 20-19, poi i padroni di casa con l’attacco di Semeniuk e l’errore di Davyskiba scattano avanti 22-19 e non si fanno più riprendere fino al 25-22 conclusivo. Per Perugia 16 punti di Plotnytskyi, 12 di Loser e 10 di Semeniuk. Per Modena 21 punti di Davyskiba, 15 di Gutierrez e 11 di Ikhbayri.