Volley, Scandicci vola alle Final Four di Champions League! Lodz ko, ora un durissimo ostacolo turco

Scandicci si è qualificata alle semifinali della Champions League di volley femminile: dopo essersi imposta con il massimo scarto nell’incontro d’andata disputato in Polonia settimana scorsa, la compagine toscana ha travolto il Budowlani Lodz per 3-0 (25-17; 25-17; 25-16) nel confronto di ritorno disputato davanti ai 2.500 spettatori del PalaWanny di Firenze e può così proseguire la propria avventura nella massima competizione europea.

Alla Savino Del Bene bastava conquistare due set per chiudere il discorso passaggio del turno, li ha dominati in totale disinvoltura e poi è riuscita anche a portare a casa il successo. Scandicci si è meritata l’accesso alla Final Four, che si disputerà nel weekend del 3-4 maggio in una località da definire, per la prima volta nella propria storia dopo aver alzato al cielo la Challenge Cup nel 2022 e la CEV Cup nel 2023 (i due trofei continentali minori).

Le ragazze di coach Marco Gaspari se la dovranno vedere con le turche del VakifBank Istanbul: la formazione di Giovanni Guidetti ha avuto la meglio nel derby anatolico disputato contro il Fenerbahce Istanbul, ribaltando il 3-0 dell’andata con un successo per 3-1 accompagnato dall’affermazione al golden set di spareggio. Servirà una prestazione davvero maiuscola alla terza classificata della regular season di Serie A1 per meritarsi l’atto conclusivo e lottare per il prestigioso trofeo.

La prima squadra italiana ha dunque staccato il biglietto per il gotha della pallavolo internazionale e ora aspetta le altre due compagini che stanno rappresentando il Bel Paese: stasera Conegliano partirà con tutti i favori del pronostico per regolare il Developres Resovia al PalaVerde di Treviso dopo il 3-0 dell’andata, domani Milano dovrà difendere il 3-0 nella tana dell’Eczacibasi Istanbul. Le Campionesse d’Europa e le meneghine si potrebbero incrociare in semifinale dopo aver dato vita alla finale della passata stagione.

L’opposto Ekaterina Antropova ha messo a segno 11 punti (3 muri, 67% in attacco) nei primi due set, poi a qualificazione acquisita è uscita dal campo al pari della schiacciatrice Kara Bajema (7) e della centrale Ana Carolina Da Silva (7) per lasciare spazio a Anna Kotikova (2), Giulia Maria Mancini (4) e Camilla MingarDi (4). La top scorer è stata la centrale Emma Graziani (13 punti, 2 muri), in doppia cifra anche il martello Lindsey Ruddins (12 punti) sotto la regia di Maja Ognjenovic. Tra le fila del Lodz le migliori sono state la bomber italiana Terry Ruth Enweonwu (11 punti) e Paulina Damaske (11).