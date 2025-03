Volley, Perugia batte Modena in rimonta nel primo atto dei quarti di Superlega

I playoff scudetto si aprono ufficialmente con la vittoria casalinga in rimonta della Sir Susa Vim Perugia sulla Valsa Group Modena nel primo atto della serie valevole per i quarti di finale della Superlega 2024-2025 di volley maschile. Gli umbri mantengono dunque il vantaggio del fattore campo, aggiudicandosi gara-1 in quattro set con i parziali di 23-25, 32-30, 25-22 e 25-18.

Grande equilibrio nella prima frazione, con gli emiliani che vengono fuori alla distanza e raggiungono un massimo vantaggio di +6 proprio sul 24-18, vedendo sfumare i primi cinque set point ma chiudendo i conti con il brivido sul 25-23. I Block Devils reagiscono nel secondo set e costruiscono un piccolo tesoretto (2-3 punti) di margine in vista della volata finale, sprecando però tre set ball consecutivi e ritrovandosi dal 24-21 ai vantaggi.

Modena si procura addirittura quattro possibilità per volare due set a zero, ma Piacenza tiene botta e la spunta per 32-30 pareggiando i conti. Gli ospiti non crollano mentalmente e disputano un buon terzo set, perdendolo però 25-22 e ritrovandosi spalle al muro. Giannelli e compagni sfruttano il trend positivo e scappano via nella seconda metà della quarta frazione, imponendosi per 25-18 e cominciando con una preziosa vittoria il percorso nei playoff scudetto.