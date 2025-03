Volley, è tempo di playoff in Superlega! Subito Perugia e Trento in campo

Un sabato con le prime due della regular season in campo e una domenica all’insegna di equilibrio ed incertezza: questo in sintesi il programma del primo week-end dei playoff scudetto di Superlega con la gara1 dei quarti di finale che si giocano con la formula delle tre gare su cinque.

Si parte sabato alle 16.00 con Perugia contro Modena. Ormai una classica del volley contemporaneo che vede di fronte la seconda e la settima forza del campionato, che però nella regular season sono state divise da 28 punti e dunque sulla carta non ci dovrebbe essere partita. I precedenti, del resto, parlano abbastanza chiaro: tre partite e tre successi per Perugia che, oltre al doppio 3-0 in campionato, ha vinto 3-0 anche il quarto di finale di Coppa Italia e dunque parte con i favori del pronostico. Gli umbri dovranno fare a meno di Russo, sostituito dal polacco Usowicz, mentre Giuliani potrà contare sulla squadra al gran completo.

Sempre sabato ma alle 20.30 sarà la volta dell’Itas Trentino che ospita Cisterna, ottava classificata in campionato. Fabio Soli ha recuperato Kozamernik e dunque si presenta al via dei playoff con tutta la rosa a disposizione. La formazione trentina e l’annuncio che Soli non sarà più l’allenatore il prossimo anno (per lui è pronta la panchina di Verona) e dopo la sconfitta in Coppa Italia, ha cambiato marcia: zero sconfitte, sia in Italia che in Europa, dove la prossima settimana si giocherà la semifinale con i turchi dello Ziraat Bankasi. Cisterna, invece, ha chiuso la regular season con tre sconfitte, ma rappresenta una vera e propria mina vagante, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria nella giornata giusta. Anche qui tripla vittoria per l’Itas nei precedenti in stagione: due volte 3-1 e una volta 3-0. Anche qui si ripete il quarto di finale di Coppa Italia che premiò l’Itas (3-1).

Domenica si parte alle 17.00 con una sfida che sfugge ad ogni pronostico. Di fronte Lube Civitanova e Allianz Milano. Da una parte la squadra marchigiana che un trofeo in stagione lo ha già alzato, la Coppa Italia, ed è in corsa anche per la Challenge Cup, dall’altra la squadra lombarda che ha fallito l’appuntamento con l’Europa uscendo agli ottavi della Champions, ma che rappresenta un avversario ostico per qualsiasi rivale. Milano è stata la prima squadra a battere i marchigiani: 3-0 alla seconda giornata, ma poi nelle altre due sfide giocate in stagione è stata la Lube ad avere la meglio: 3-1 nel ritorno in casa e 3-2 nel quarto di finale di Coppa Italia. Partita tutta da vedere che, in qualche modo, indirizzerà la serie.

Domenica alle 19.30 è il momento della sfida tra Rana Verona e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Di fronte due vecchie volpi del volley mondiale, Rado Stoytchev e Ljubo Travica, che si daranno battaglia con la semifinale come obiettivo. Anche qui fare pronostici è complicato tra due squadre di altissimo spessore, dove non tutto ha sempre funzionato a meraviglia negli ultimi tempi. Verona spesso Keita dipendente, ma il maliano ha saputo spesso raccogliere la sfida e portare in alto i veneti, mentre Piacenza troppo spesso è apparsa una squadra poco amalgamata, che ad una qualità di gioco indubbia non mette sempre a fianco un’unità d’intenti ideale. Finora nei tre scontri diretti ha sempre vinto Verona: due volte 3-0 nella regular season e 3-2 nei quarti di finale di Coppa Italia.