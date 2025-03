Volley, Conegliano confeziona una rimonta surreale e batte il Resovia in Champions League!

Conegliano ha sconfitto il Developres Resovia per 3-0 (25-22; 25-17; 29-27) nell’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. Le Campionesse d’Europa, capaci di completare l’immacolata regular season in Serie A1, si sono imposte in Polonia con il massimo scarto e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, da disputare contro la vincente di Milano-Eczacibasi Istanbul (le meneghine si sono imposte per 3-0 nell’andata).

Le Pantere prolungano la propria imbattibilità, arrivata a 46 affermazioni consecutive considerando tutte le manifestazioni e per superare il turno dovranno vincere almeno due set nell’incontro di ritorno in programma settimana prossima davanti al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. Le ragazze di coach Daniele Santarelli avevano già avuto la meglio sul Resovia nelle due partite della fase a gironi (3-1 in trasferta e 3-0 tra le mura amiche) e partivano con tutti in favori del pronostico contro un avversario comunque insidioso e mai da sottovalutare soprattutto davanti ai 3500 spettatori del sempre caldo Podpromie.

La corazzata veneta è stata capace di operare l’allungo decisivo nella parte centrale dei primi due set e poi si è resa protagonista di una stratosferica rimonta da 4-15 nel terzo parziale, annullando tre set-point non consecutivi e dimostrando ancora una volta di essere la migliore squadra in circolazione, quest’anno già capace di alzare al cielo Mondiale per Club, Supercoppa Italiana e Coppa Italia.

A mettersi maggiormente in luce sono state le schiacciatrici Zhu Ting (18 punti, 2 muri, 52% in attacco) e Gabi (15 punti, 2 muri, 43% in fase offensiva, 71% in ricezione), in doppia cifra anche l’opposto Isabelle Haak (12 punti, 2 muri, 3 ace, 36%) sotto la regia di Joanna Wolosz. Al centro hanno giocato Sarah Fahr (8 punti, 4 muri) e Cristina Chirichella (4), il libero k ha chiuso con il 42% in ricezione. Tra le fila del Resovia le migliori sono state Marrit Jasper (12) e Aleksandra Dudek (9).