Volley, Milano strapazza l’Eczacibasi in Champions League! Sylla ed Egonu show, tre italiane alla Final Four

Milano si è qualificata alle semifinali della Champions League di volley femminile: dopo la splendida vittoria con il massimo scarto ottenuta settimana scorsa tra le mura amiche dell’Allianz Cloud, il sodalizio meneghino aveva bisogno di conquistare due set nell’incontro di ritorno contro l’Eczacibasi Istanbul ed è riuscito a completare l’opera aggiudicandosi proprio i primi due parziali nella fornace del Burhan Felek Salonu.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini si sono imposte sempre ai vantaggi e con lo stesso risultato (26-24), eliminando così la corazzata turca dalla massima competizione continentale. Milano ha saputo tenere a bada le folate iniziali delle padrone di casa (4-0, 8-6, 14-12), ha ricucito il break e si è portata avanti di un paio di lunghezze (22-20), poi ha annullato un set-point alle anatoliche e ha ribaltato la situazione ai vantaggi.

Nella seconda frazione il film si è ripetuto: l’Eczacibasi si è issato sul 15-12, la Numia ha ricucito lo strappo e si è giocato punto a punto (22-22), poi le ospiti hanno annullato due set-point e ai vantaggi sono ancora riuscite a dettare legge, meritandosi così il passaggio del turno. Il terzo set si è nei fatti giocato soltanto per le statistiche, sono state le lombarde a prendere in mano le redini del gioco e hanno sfiancato definitivamente le padrone di casa, vincendo la semifinale di ritorno per 3-0 (26-24; 26-24; 25-21).

Milano si è così meritata la rovente semifinale contro Conegliano, rivincita dell’atto conclusivo dello scorso anno vinto dalle Pantere. Sarà un testa a testa rovente, su partita secca, nell’ambito della Final Four che si giocherà nel weekend del 3-4 maggio in sede ancora da definire. Di sicuro ci sarà una squadra italiana a disputare la finale e a lottare per il trono del Vecchio Continente, dall’altra parte del tabellone Scandicci se la dovrà vedere con le turche del VakifBank Istanbul allenato da Giovanni Guidetti.

Nel momento più critico del primo parziale è stata Paola Egonu a sfondare le mani del muro dalla seconda linea per annullare un set-point, poi Tijana Boskovic ha sbagliato in fase offensiva e Alessia Orro ha vinto il contrasto a rete con Erkek. La stessa Egonu ha annullato un set-point nel secondo parziale, poi Anna Danesi si è scatenata con due muri consecutivi e così Sylla ha potuto concretizzare il qualification-point con un mano-out.

La schiacciatrice Myriam Sylla ha chiuso da top scorer con 15 punti (54% in fase offensiva), affiancata di banda da Nika Daalderop (10 punti, 2 muri, 53%). L’opposto Paola Egonu ha messo a segno 11 punti (32% in attacco) sotto la regia di Alessia Orro (7 punti, 2 muri, 2 ace), in luce anche le centrali Hena Kurtagic (13 punti, 3 muri, 3 ace) e Anna Danesi (7 punti, 3 muri), il libero Juliette Gelin ha chiuso con il 56% in ricezione. All’Eczacibasi non è bastata la bomber Tijana Boskovic, autrice di 16 punti e unica in doppia cifra insieme alla centrale Dana Rettke (11).