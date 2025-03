Volley, quarti di finale playoff: Milano e Piacenza provano la fuga in casa, Trento e Perugia in trasferta per il bis

Due vittorie casalinghe e due esterne hanno caratterizzato gara1 dei quarti di finale dei playoff scudetto in Superlega. Tre delle quattro partite disputate nello scorso week end sono state equilibrate per lunghi tratti, una, quella vinta da Trento con Cisterna, ha visto la squadra di casa dominare per quasi tutto l’incontro. In gara2, in programma domenica 16 marzo, si preannunciano sfide equilibrate e divertenti, condizionate in alcuni casi anche dagli impegni europei di alcune delle squadre impegnate che potrebbero condizionare l’andamento degli incontri.

Si parte alle 16.00 con la sfida tra GasSales Bluenergy Piacenza e Rana Verona. Lo scenario potrebbe cambiare rispetto a domenica scorsa, qualora Rado Stiytchev riuscisse a recuperare anche solo uno dei suoi schiacciatori titolari, in particolare Keita, che in gara1 ha fatto solo una breve apparizione nel finale. Il giocatore maliviano è il migliore attaccante della Superlega, è in grado da solo di spostare certi equilibri e, nonostante la sua assenza, Piacenza non ha dominato in casa dei veneti. Dunque l’attesa è tutta per sapere quale Rana scenderà in campo: le possibilità per Verona per raddrizzare la serie ci sono anche se Ljubo Travica sembra aver rimesso a posto qualche meccanismo in casa Piacenza e battere a domicilio gli emiliani non è gioco da ragazzi.

Alle 17.00 l’Allianz Cloud ospita la sfida tra Allianz Milano e Luce Civitanova. I milanesi proveranno ad affondare il coltello nella piaga. Civitanova arriva da una settimana terribile: sconfitta in casa in gara1 contro la squadra di Roberto Piazza e sconfitta a Lublino nella finale di andata della Challenge Cup contro la squadra di Leon e Massimo Botti. La voglia di riscatto in casa marchigiana non manca di certo ma nei playoff fare i conti con Milano non è mai semplice anche perché Porro e compagni sono sicuramente carichi dopo l’impresa di domenica scorsa e l’aiuto del pubblico può fare la differenza per mandare l’Allianz su quel 2-0 che incanalerebbe la serie.

Alle 18.00 è la volta di Trento che sarà di scena sul campo di Cisterna. L’Itas è reduce da una battaglia epocale, al limite delle tre ore di gioco contro lo Ziraat Bankasi di Clevenot e Anderson nell’andata della semifinale della Cev Cup e la testa potrebbe essere già alla gara di ritorno che si preannuncia altrettanto combattuta. Proverà ad approfittarne Cisterna, squadra che in gara1 non è riuscita ad impensierire gli avversari ma che ha le armi per riuscirci anche se quest’anno ha perso finora tutte le quattro sfide contro Trento.

Alle 19.00 si chiude il programma con una sfida che si preannuncia molto divertente al PalaPanini di Modena. Da una parte una Valsa Group che sabato scorso ha giocato bene per diversi tratti dell’incontro e dall’altra la Sir Susa Vim Perugia che ha imposto la sua legge in gara1 pur soffrendo e nel frattempo si è portata a due set dalla final four di Champions League battendo 3-1 nell’andata dei quarti la Mint Monza. Per Modena è l’ultima occasione, probabilmente, per impreziosire una stagione che non verrà ricordata, almeno finora, tra quelle migliori dai tifosi gialloblù.