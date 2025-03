Calendario semifinali Champions League volley femminile 2025: orari, programma, tv, streaming

Si è delineato il tabellone della Final Four della Champions League 2025 di volley femminile, che andrà in scena nel weekend del 3-4 maggio in una sede ancora da definire. Le migliori quattro squadre della massima competizione europea si daranno appuntamento per queste sfide da dentro o fuori: il sabato si disputeranno le semifinali, le due vincitrici si contenderanno il trofeo nella giornata di domenica. Si torna a gareggiare con questa modalità dopo alcuni anni che prevedevano soltanto la finale in atto secco in coabitazione con l’evento maschile.

Ci saranno ben tre squadre italiane all’evento che assegnerà il titolo, a dimostrazione della caratura del movimento tricolore capace di portare tutte le sue rappresentanti fino in fondo. Conegliano si presenterà all’appuntamento da Campionessa d’Europa in carica, andando a caccia del terzo sigillo dopo quelli del 2021 e del 2024. La corazzata veneta e Milano daranno vita a un derby rovente in semifinale, rivincita dell’atto conclusivo della scorsa primavera vinto dalle Pantere.

Di sicuro una squadra italiana giocherà la finale, ma chi ci sarà dall’altra parte della rete? La vincente del confronto tra Scandicci e il VakifBank Istanbul: le toscane, alla loro prima apparizione alla Final Four, dovranno cercare il grande colpaccio contro la formazione turca di coach Giovanni Guidetti. Conegliano ha vinto tutte le partite disputate in stagione, travolgendo il Developres Resovia ai quarti. Cammino netto per Scandicci, culminato con l’affermazione contro il Budowlani Lodz, mentre Milano perse proprio contro il VakifBank nei gironi e dovette passare dai playoff prima di giganteggiare contro l’Eczacibasi Istanbul.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Final Four della Champions League 2024-2025 di volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky (canali dettagliati da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

A. Carraro Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano

Savino Del Bene Scandicci vs VakifBank Istanbul

CALENDARIO FINAL FOUR CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 3 maggio

Orario da definire Semifinale: Conegliano-Milano

Orario da definire Semifinale: Scandicci-VakifBank Istanbul

Domenica 4 maggio

Orario da definire Finale Champions League volley femminile

