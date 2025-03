Volley femminile, la gioia dopo la retrocessione! Roma vince 2-3 l’andata della finale di Challenge Cup sul campo di Chieri

È un mix di gioia e rammarico quello che accompagna la vittoria di Roma nella gara di andata della finale di Challenge Cup a Torino sul campo di una Reale Mutua Fenera Chieri pasticciona e poco continua. Non che le romane siano state particolarmente continue, ma hanno messo in campo qualcosa in più. Le assenze pesanti costano care a Chieri, che non riesce a venire a capo di una Roma che ha giocato meglio nei momenti decisivi del match e merita questa vittoria, che le permetterà di alzare la Challenge Cup in caso di vittoria nel ritorno casalingo.

Ti aspetti una Roma dimessa dopo la rocambolesca retrocessione di domenica scorsa e invece la squadra di Cuccarini getta in campo tutta la rabbia accumulata nei giorni scorsi e nel primo parziale mette in difficoltà la squadra di casa, che non brilla, invece, di determinazione e si trova ad inseguire. La squadra ospite mantiene un piccolo vantaggio fino al 16-14 e poi, approfittando anche di qualche errore avversario e degli attacchi delle schiacciatrici di palla alta, aumenta il suo vantaggio sul 22-19. Roma non si ferma e va a vincere con il punteggio di 25-20.

Nel secondo set cambia tutto. Chieri mette da parte gli errori ed è la squadra ospite, invece, a sbagliare, al punto da doversi ritrovare da subito ad inseguire sull’8-5. Le piemontesi non si fermano, crescono al servizio e in attacco con Skinner, che martella da zona 4 e mette in costante difficoltà la squadra romana, che alza bandiera bianca per il 25-17, che sancisce il pareggio.

Roma torna in campo con un altro piglio e per Chieri sono di nuovo guai. La squadra capitolina si porta avanti 8-5 e mantiene il vantaggio fino al 16-13. Chieri non ci sta e inizia una rimonta che si concretizza sul 20 pari. La Reale Mutua Fenera mette addirittura il naso avanti sul 21-20, ma, ad un tratto, si blocca. Roma si riporta avanti con il doppio muro di Ciarrocchi (24-22) e chiude grazie a Salas (25-22), portandosi sul 2-1.

L’altalena del pazzo match torinese nel quarto set premia Chieri. La squadra di casa, toccata nell’orgoglio, parte meglio e si porta sul 12-8 prima e sul 15-10 poi. Roma fatica a riprendersi, la rimonta non arriva e per Chieri non è difficile mantenere il cambio palla e imporsi con il punteggio di 25-19, trascinando le ospiti al tie-break.

L’alternanza prosegue anche nel tie-break, perché è Roma a partire meglio e a portarsi sul 6-3 con Adelusi. Il muro di Ciarrocchi frutta il 10-5 alla formazione ospite, che sembra poter chiudere senza troppe difficoltà, ma Chieri reagisce e si riavvicina sul 12-9. Roma riparte e vola sul 14-9, ma Adelusi si blocca e Chieri rimonta fino al 14-12. Ci pensa Melli con il mani-out a regalare il successo in trasferta a Roma. In casa Chieri 21 punti per Skinner, 20 per Gicquel, 10 per Omoruyi, mentre in casa Roma 14 i punti di Salas e 10 a testa per Adelusi e Scholzel.