Volley, Trento liquida Cisterna nella gara-1 dei quarti: Rychlicki e Michieletto sugli scudi

Trento ha sconfitto Cisterna con un secco 3-0 (25-23; 25-19; 25-14) nella gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile. I Campioni d’Europa si sono imposti di forza di fronte al proprio pubblico e si sono portati in vantaggio per 1-0 nella serie al meglio dei cinque incontri (passa il turno chi ne vince tre). I dolomitici hanno faticato soltanto fino al 22-22 del primo set, poi hanno firmato un impeccabile rush finale e successivamente hanno dominato secondo e terzo parziale.

La vincitrice della regular season ha dettato legge contro l’ottava forza della Superlega, trascinata dal bomber Kamil Rychlicki (18 punti) e dallo schiacciatore Alessandro Michieletto (13 punti), affiancato di banda da Daniele Lavia (9). Il regista Riccardo Sbertoli ha ben sfruttato anche i centrali Jan Kozamernik (9 punti, 3 muri) e Flavio Resende (5) in una partita sembrata a senso unico per larghi tratti.

Trento è ora attesa dalla semifinale della CEV Cup (la seconda competizione europea per importanza), la serie dei quarti di finale dei playoff tornerà il prossimo weekend in casa dei laziali, a cui stasera non è bastato un tonico Theo Faure (15 punti), da annotare i 7 punti di Jordi Ramon e i 6 di Daniele Mazzone.