Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP degli USA, terza tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. La pista in Texas è un vero e proprio feudo del pilota spagnolo, che si è infatti imposto anche in questa occasione dopo essere scattato dalla pole position. Il centauro della Ducati ufficiale ha subito il sorpasso da parte di Francesco Bagnaia dopo la prima curva e ha lottato con il piemontese, poi ha rischiato di cadere nel corso della tornata d’apertura e dopo il brivido ha dominato.

Marc Marquez ha allungato di forza al comando della gara e si è involato in solitaria verso il quinto successo consecutivo: nel corso di questa stagione ha vinto soltanto lui e anche in questa occasione ha preceduto il fratello Alex Marquez (Ducati del Team Gresini). Proprio quando Marc ha rischiato di cadere, Alex è riuscito a sopravanzare Francesco Bagnaia e poi il ribattezzato Pecco non è riuscito a mettere davanti la propria ruota all’iberico, accontentandosi del terzo gradino del podio.

Marc Marquez ha allungato di forza in testa alla classifica del Mondiale, dove ora può fare affidamento su 19 punti di vantaggio nei confronti del fratello e ben 36 lunghezze su Bagnaia. Domani (domenica 30 marzo) si replicherà sempre ad Austin con il Gran Premio sulla distanza tradizionale dei 110 km, sarà anche lo spagnolo a scattare al palo e a partire con tutti i favori del pronostico. Proponiamo il VIDEO con gli highlights e la sintesi della Sprint Race del GP degli USA di MotoGP.