Andate in archivio le prime qualifiche del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne, in Australia, le due McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri hanno monopolizzato la scena, occupando interamente la prima fila: pole di Lando davanti al padrone di casa. In altre parole, quanto si era notato nel corso dei test pre-season si è puntualmente replicato.

In seconda fila troviamo il campione del mondo in carica, Max Verstappen (Red Bull), e la Mercedes del britannico George Russell, che hanno rimediato un distacco importante dalle due vetture di Woking, fortissime soprattutto nell’ultimo settore del tracciato.

Male, decisamente male, le due Ferrari. Le SF-25 del monegasco Charles Leclerc e del “Re Nero”, Lewis Hamilton, si sono classificate in quarta fila, con Charles 7° e Lewis 8°. Una debacle per la Rossa, che si sarebbe aspettata ben altra prestazione nel time-attack e domani si prospetta una gara molto complicata.