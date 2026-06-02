In questa nuova puntata di Motor News, insieme a Biagio Maglienti e Luca Pellegrini, analizziamo una delle gare più spettacolari della stagione motorsport. Al centro della puntata c’è il GT World Challenge Europe di Monza, una corsa che ha visto ben 57 vetture al via, protagoniste di un evento ricco di colpi di scena, battaglie in pista e momenti di puro spettacolo. Una gara che ha confermato ancora una volta il fascino delle competizioni GT e che si è conclusa con il successo della Audi #66 del team Tresor Attempto Racing. Spazio poi alla IndyCar Series, con l’analisi della gara disputata sul circuito cittadino di Detroit. Ancora una volta Alex Palou ha dimostrato di essere il riferimento assoluto della categoria, imponendosi grazie a una gestione perfetta della strategia e a una qualità di guida superiore. Conduce in studio Luca Preti.