ATLETICA | Giuseppe Disabato: il futuro della marcia italiana tra record, sacrifici e sogni olimpici

Un viaggio dentro la vita e la carriera di Giuseppe Disabato, uno dei talenti più promettenti dell’atletica italiana e della marcia mondiale. 🇮🇹🔥

Dalle prime gare in Puglia fino ai podi internazionali, passando per il record italiano juniores, l’argento europeo a Tampere 2025 e il debutto tra i grandi ai Mondiali 2026 di Brasilia: in questa intervista Giuseppe si racconta senza filtri, tra emozioni, sacrifici, paure e sogni olimpici. 🏃✨

Non solo risultati e cronometri: Focus Atletica entra nel lato più umano dell’atleta, raccontando il percorso personale dietro una delle stelle emergenti della Nazionale italiana.

Parleremo di:

🏅 Europei e Mondiali giovanili

🔥 Record italiani Under 20

🇮🇹 Nazionale maggiore e debutto mondiale

💪 Allenamenti e crescita mentale

❤️ Famiglia, emozioni e sacrifici

🎯 Obiettivo Los Angeles 2028

Un’intervista intensa, autentica e ricca di spunti per tutti gli appassionati d