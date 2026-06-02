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ATLETICA | Giuseppe Disabato: il futuro della marcia italiana tra record, sacrifici e sogni olimpici
Un viaggio dentro la vita e la carriera di Giuseppe Disabato, uno dei talenti più promettenti dell’atletica italiana e della marcia mondiale. 🇮🇹🔥
Dalle prime gare in Puglia fino ai podi internazionali, passando per il record italiano juniores, l’argento europeo a Tampere 2025 e il debutto tra i grandi ai Mondiali 2026 di Brasilia: in questa intervista Giuseppe si racconta senza filtri, tra emozioni, sacrifici, paure e sogni olimpici. 🏃✨
Non solo risultati e cronometri: Focus Atletica entra nel lato più umano dell’atleta, raccontando il percorso personale dietro una delle stelle emergenti della Nazionale italiana.
Parleremo di:
🏅 Europei e Mondiali giovanili
🔥 Record italiani Under 20
🇮🇹 Nazionale maggiore e debutto mondiale
💪 Allenamenti e crescita mentale
❤️ Famiglia, emozioni e sacrifici
🎯 Obiettivo Los Angeles 2028
Un’intervista intensa, autentica e ricca di spunti per tutti gli appassionati d