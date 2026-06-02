Riccardo Orsoni è uno dei punti di riferimento della nuova marcia italiana e sta vivendo una stagione ricca di soddisfazioni, dentro e fuori dalle competizioni. Il marciatore mantovano, allenato da Alessandro Gandellini tra Monza e Sesto San Giovanni, sarà uno dei tre azzurri chiamati a rappresentare l’Italia nella 42,195 km degli Europei di Birmingham 2026, appuntamento nel quale punta a recitare un ruolo da protagonista.

A 26 anni Orsoni è reduce da un percorso di crescita costante che lo ha portato a inserirsi stabilmente ai vertici della marcia internazionale. Un’evoluzione costruita attraverso anni di lavoro, sacrifici e miglioramenti continui che oggi gli consentono di guardare con ambizione alle grandi manifestazioni internazionali.

In questa puntata di Sprint Zone, condotta da Ferdinando Savarese, Riccardo si racconta a tutto tondo, affrontando temi sportivi e personali in un momento particolarmente speciale della sua vita. La sua compagna, anch’essa marciatrice della nazionale spagnola, è infatti in attesa del loro primo figlio, un evento che rende ancora più significativo questo periodo della sua carriera.

🎙️ Un’intervista esclusiva tra sport, emozioni, allenamenti e obiettivi futuri.

📌 In questa puntata:

✅ Il percorso di crescita di Riccardo Orsoni

✅ La preparazione verso gli Europei di Birmingham 2026

✅ Le ambizioni nella 42,195 km

✅ Il lavoro con Alessandro Gandellini

✅ La crescita della marcia italiana

✅ Vita privata e futuro da papà

✅ Obiettivi internazionali e sogni nel cassetto

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