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Per la prima volta nella storia, tre tennisti italiani conquistano contemporaneamente i quarti di finale di un torneo del Grande Slam: Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini scrivono una pagina indimenticabile del tennis azzurro a Roland Garros.

Una giornata memorabile e ricca di episodi incredibili:
✅ Cobolli finisce tra le celebrazioni delle stelle del Paris Saint-Germain
✅ La fidanzata di Francisco Cerúndolino fa il gesto delle corna a Berrettini in mondovisione
✅ Arnaldi rievoca le imprese leggendarie di Jimmy Connors agli US Open 1991

Analizziamo risultati, protagonisti, curiosità e scenari futuri in diretta su TennisMania.

📺 Diretta ore 9:00 sul canale OA Sport

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#Tennis #Berrettini #Cobolli #Arnaldi #GrandeSlam #TennisItaliano #ATP #TennisMania #OASport #RolandGarros

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