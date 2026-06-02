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Roland Garros 2026 p. 7: Grande Italia con Berrettini, Cobolli e Arnaldi
Per la prima volta nella storia, tre tennisti italiani conquistano contemporaneamente i quarti di finale di un torneo del Grande Slam: Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini scrivono una pagina indimenticabile del tennis azzurro a Roland Garros.
Una giornata memorabile e ricca di episodi incredibili:
✅ Cobolli finisce tra le celebrazioni delle stelle del Paris Saint-Germain
✅ La fidanzata di Francisco Cerúndolino fa il gesto delle corna a Berrettini in mondovisione
✅ Arnaldi rievoca le imprese leggendarie di Jimmy Connors agli US Open 1991
Analizziamo risultati, protagonisti, curiosità e scenari futuri in diretta su TennisMania.
📺 Diretta ore 9:00 sul canale OA Sport
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