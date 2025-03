Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo: azzurri presenti solo nella pistola maschile

La Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno scatterà con la tappa di Buenos Aires, in Argentina, prevista dal 3 al 10 aprile: l’Italia sceglie vie differenti per pistola e carabina e decide di mandare in Sudamerica soltanto il comparto maschile della pistola. I carabinisti, infatti, per entrare in scena sul circuito maggiore dovranno attendere la terza tappa, prevista dall’8 al 15 giugno a Monaco di Baviera, in Germania.

Saranno al via in Argentina, infatti, nella pistola maschile da 10 metri, sotto la guida del CT Roberto Di Donna, Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, i quali saranno in gara giovedì 3 aprile, con le qualificazioni previste alle ore 13.15 italiane e l’eventuale finale in calendario alle ore 15.30 italiane.

Per quanto concerne il settore della pistola automatica, invece, saranno in gara a Buenos Aires, agli ordini del CT Flavio Erriu, Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti, che disputeranno la prima parte delle qualificazioni lunedì 7 aprile alle ore 13.00 italiane, seguite dalle seconda, prevista martedì 8, alle ore 14.15, mentre l’eventuale finale è in programma nella stessa giornata, alle ore 18.00 italiane.

Il direttore della preparazione olimpica dell’Italia, Pierluigi Ussorio, ha spiegato al sito federale: “In questa stagione post olimpica, le squadre di pistola e carabina hanno optato per due percorsi tecnici differenti. Il comparto della pistola sarà regolarmente a Buenos Aires con i quattro tiratori che hanno preso parte alle Olimpiadi, mentre la squadra di carabina ha privilegiato un inizio di stagione differente, con numerosi appuntamenti Grand Prix che permetteranno ai tecnici di valutare un gran numero di tiratori. La trasferta in Argentina rappresenta il primo importante evento della stagione per i ragazzi della pistola automatica, mentre per Maldini e Monna sarà certamente una nuova occasione di confronto a livello internazionale“.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Atleti: Paolo Monna (C.S. Carabinieri), Federico Nilo Maldini (C.S. Carabinieri), Massimo Spinella (G.S. Fiamme Gialle), Riccardo Mazzetti (G.S. Esercito).

Staff tecnico: Pierluigi Ussorio (Direttore Preparazione Olimpica), Roberto Di Donna (CT Pistola ad aria compressa), Mauro Badaracchi (Tecnico Pistola), Flavio Erriu (CT Pistola Automatica).