Tiro a segno, Serhii Kulish si impone nella carabina maschile agli Europei

La seconda finale odierna degli Europei da 10 metri di tiro a segno, in corso ad Osijek, in Croazia, quella della carabina maschile, sorride all’ucraino Serhii Kulish, che si mette al collo l’oro superando l’atleta individuale neutrale Ilia Marsov per appena tre decimi di punto.

Nella finale a otto si impone l’ucraino Serhii Kulish, che nel duello conclusivo supera l’atleta individuale neutrale Ilia Marsov, battuto con il punteggio di 252.0 a 251.7, mentre la medaglia di bronzo va al padrone di casa croato Miran Maricic, terzo a quota 229.6.

Nelle qualificazioni grande prestazione per Riccardo Armiraglio, secondo a quota 631.2, ma in gara soltanto per il ranking, e dunque senza diritto di ingresso in finale. Più indietro gli altri azzurri: 22° Edoardo Bonazzi con 628.6, 25° Danilo Dennis Sollazzo con 628.4, 49° Michele Bernardi a quota 625.5.

Nella classifica a squadre oro alla Cechia, prima a quota 1890.1, davanti alla Croazia, seconda con 1888.8, ed all’Austria, di bronzo a quota 1885.3. Giù dal podio la Norvegia, quarta con 1884.2, e la Serbia, quinta con 1883.8, mentre l’Italia chiude sesta a quota 1882.5.

FINALE CARABINA MASCHILE

1 KULISH Serhii UKR 252.0

2 MARSOV Ilia AIN 251.7

3 MARICIC Miran CRO 229.6

4 GORSA Petar CRO 209.4

5 ENTRICHEL Ales CZE 187.8

6 NEPEJCHAL Filip CZE 166.6

7 LINDGREN Victor SWE 145.5

8 KRYZS Lucas Bernard Denis FRA 123.2