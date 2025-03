Tiro a segno: la Norvegia sale in cattedra nella penultima giornata agli Europei 10 metri

Va in archivio la penultima giornata di competizioni in quel di Osijek, città della Croazia che sta ospitando i Campionati Europei 10 metri 2025 di tiro a segno, rassegna giunta alle gare dedicate alle categorie non olimpiche, tutte disputate con l’assenza dei nostri portacolori.

Nella carabina specialità trio a spuntarla è stata la Norvegia di Jon-Hermann Hegg, Henrik Larsen e Ole Martin Halvorsen, capaci di raccogliere rispettivamente 212.0, 210.0 e 208.0 regolando nel Gold Medal Match la Repubblica Ceca di Ales Entrichel (211.0), Filip Nepejchal (208.0) e Jiri Privratsky (207.0). Bronzo invece per l’Ungheria di Istvan Marton, Zala Pekler e Soma Ricard Hammerl, trio che nella finalina ha avuto la meglio contro l’Ucraina di Ivan Tkalenko, Sviatoslav Hudzyi e Serhii Kulish.

La compagine nordica si è distinta anche in campo femminile trionfando con Jeanette Hegg Duestad (213.3), Mari Baardseng (211.0) e Amalie Evensen (210.0), abili a sconfiggere grazie nettamente le elvetiche Audrey Cogniat (210.0) Chiara Leone (210.0) e Muriel Zuger (209.0). Sul gradino più basso del podio si è posizionata invece la Polonia di Julia Ewa Piotrowska, King Isabella Dudek e Julia Mikolowska, abili a sconfiggere le croate Valentina Gustin Sipek, Annamaria Turk e Marta Zelkovic.

Nella pistola a solo vittoria poi per il neutrale Anton Aristarkhov, uscito vittorioso dal confronto con il turco Yusuf Dice per 15-12, Sfida al cardiopalma poi nella finale per il bronzo, dove l’ha spuntata il rumeno Luca Joldea su Mustafa Ian per 15-14. Ottima prova anche in campo femminile per l’atleta neutrale Liuboc Yaskevich, oro con 15 punti contro l’armena Elmira Karapetyan. Terzo posto poi per la turca Sevval Ilayda Tarhan, artefice di una prestazione di carattere contro l’ucraina Olena Kostevych conclusa pr 15-11.