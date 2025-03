Tiro a volo e tiro a segno: il Qatar si prende tutto. Finals della Coppa del Mondo 2025 e Mondiali 2026

Gli shooting sport – tiro a volo e tiro a segno – guardano al Qatar, in particolare a Doha. La ISSF, federazione internazionale degli sport di precisione, ha reso noto infatti che lo stato medio orientale ospiterà nell’ordine le Finals della Coppa del Mondo 2025 e i Mondiali 2026.

Le Finals della CdM 2025, evento che chiude la stagione agonistica, verranno disputate dal 4 al 9 dicembre 2025, mentre i Mondiali 2026 che vedranno tiro a volo e tiro a segno insieme, per assegnare i titoli iridati dell’anno prossimo e distribuire le prime carte olimpiche verso Los Angeles 2028, non hanno ancora una collocazione temporale.

Tutti a caccia quindi di vittorie nelle varie tappe della Coppa del Mondo e dei primi posti nei vari ranking mondiali, visto che alle Finals potranno partecipare solo i migliori 12 del ranking, i vincitori dei vari meeting e alcune wild-card per un totale di non più di 18 tiratori o tiratrici per singolo evento.

Il Qatar, con l’organizzazione di questi eventi, dimostra di essere una volta di più un paese con un’ottima tradizione e una grande storia legata agli shooting sport, in particolare al tiro a volo; a tal proposito va ricordato il bronzo olimpico di Nasser Salih Nasser Abdullah Al-Attiyah nello skeet maschile a Londra 2012