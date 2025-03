Tiro a segno, la Turchia sorride nell’ultima giornata degli Europei 10 metri

Va in archivio l’ultima giornata di gare in quel di Osijek, città della Germania che ha ospitato in questi giorni i Campionati Europei 10 metri 2025 di tiro a segno, rassegna conclusasi con le prove riservate alla specialità non olimpiche, senza la partecipazione di rappresentanti della squadra azzurra.

I giochi si sono aperti con la carabina a solo maschile, segmento vinto dall’ungherese Zala Pekler, il quale ha sconfitto il connazionale Istvan Marton Peni per 15-12. Terzo posto invece per Victor Lindgren, tiratore che ha superato di misura il padrone di casa Milan Maricic per 15-14.

In campo femminile trionfo invece per la norvegese Jeanette Hegg Duestad, abile a regolare nel Gold Medal Match la turca Damla Cose per 15-10. Terzo posto poi per l’austriaco Sheileen Waibel, protagonista di una finale tirata per le lunghe in cui ha battuto la norvegese Mari Baardseng Lovseth per 21-20.

Nella pistola a tre maschile la Turchia ha arginato la Repubblica Ceca per 16-14, mentre l’Azerbaijan ha beffato la Germania per 16-14 nella finalina per il bronzo. Compagine turca dominante anche nella prova femminile, come dimostra il mortifero 16-4 rifilato alle teutoniche. L’Ucraina ha invece ottenuto il terzo posto sconfiggendo per 17-13 la Georgia.