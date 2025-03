Tabellone WTA Bogotà 2025: Lucrezia Stefanini ci prova nell’altura colombiana

Si va oltre i 2600 metri di altezza, con tutto quel che ne consegue in tema di controllo delle palle e via dicendo, per il WTA 250 di Bogotà, il più in su di tutto il circuito tennistico sia maschile che femminile. Questo torneo ha vissuto sempre con il nome di Copa Colsanitas, anche quando si sono affiancati vari sponsor, ma l’anima in buona sostanza non è mai cambiata.

Di tutti i tornei del circuito maggiore, questo è tra quelli con il cut off più alto, che va (molto) oltre il 100° posto e, per la verità, si avvicina anche al 200° della classifica mondiale. Un’occasione, insomma, per fare punti per tante, tra cui anche Lucrezia Stefanini. Il suo è però un caso non fortunatissimo, dal momento che pesca la colombiana Emiliana Arango, numero 4 del seeding nonché giocatrice con la quale è sotto 3-2 nei precedenti. L’ultimo, però, l’ha vinto l’azzurra agli US Open in sede di qualificazioni.

In linea generale, è caccia al tris per Camila Osorio e Tatjana Maria, con la colombiana e la tedesca che hanno due titoli a testa e che sono sorteggiate nello stesso quarto di finale. Probabilmente le maggiori speranze le ha Osorio. Dall’altra parte del tabellone tutto molto aperto, anche perché la ceca Marie Bouzkova, numero 1 del seeding, è a secco di vittorie quasi da inizio anno.

Detto del fatto che c’è la possibilità che a Stefanini dalle qualificazioni si aggiunga Nicole Fossa Huergo, va rimarcato come questo torneo abbia avuto una coda italiana importante. L’hanno vinto in passato Flavia Pennetta (2005), Roberta Vinci (2007) e Francesca Schiavone (2017); lo scorso anno è arrivata in semifinale Sara Errani, che però ha totalmente cambiato programmazione (e obiettivi) nel 2025.

TABELLONE WTA 250 BOGOTA’ 2025

Bouzkova (CZE) [1]-Qualificata

Qualificata-Parrizas Diaz (ESP)

Mediorreal Arias (COL) [WC]-Qualificata

Pigossi (BRA)-Siegemund (GER) [5]

Arango (COL) [4]-Stefanini (ITA)

Qualificata-Sanchez Uribe (COL) [WC]

von Deichmann (LIE)-Jeanjean (FRA)

Janicijevic (FRA)-Sorribes Tormo (ESP) [7]

Bucsa (ESP) [8]-Kung (SUI)

Qualificata-Qualificata

Riera (ARG)-Jones (GBR)

Jovic (USA)-Parks (USA) [3]

Maria (GER) [6]-Paquet (FRA)

Lepchenko (USA)-Chang (USA)

Bektas (USA)-Torres Murcia (COL) [WC]

Higuita Barraza (COL) [WC]-Osorio (COL) [2]