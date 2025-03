Tabellone WTA Charleston 2025: Bronzetti e Cocciaretto ci provano sulla terra verde

Dal 1973 al 2000 a Hilton Head (tranne due anni ad Amelia Island), dal 2001 in poi a Charleston. L’evento più particolare dell’anno si tiene in South Carolina, e ha appunto una caratteristica che lo rende unico: si gioca sulla terra verde, chiamata Har-Tru dall’altra parte dell’Oceano. Al tempo di Hilton Head/Amelia Island l’autentica regina era Chris Evert, che vinse otto volte; dopo il cambio di location sono arrivate come massimo tre vittorie di Serena Williams.

Sono due le giocatrici che schiera l’Italia in questa fattispecie, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Per la prima è da attendere tutto il discorso legato all’avversaria, dal momento che uscirà dalle qualificazioni. Per la seconda, invece, già si sa il nome: Caroline Dolehide, con la quale è al primo confronto in assoluto. Bronzetti si trova nella zona della veterana kazaka Yulia Putintseva, mentre per Cocciaretto c’è la prospettiva della campionessa di Melbourne Madison Keys.

Molti riflettori, però, saranno puntati su due nomi. Uno è quello di Jessica Pegula, che arriva direttamente dalla finale raggiunta a Miami (e da una generale ottima forma), l’altro è quello di Daria Kasatkina. Com’è noto, la numero 12 del mondo ha deciso di cambiare bandiera e passare in quota Australia. In questo modo è di fatto la prima giocatrice aussie al momento, anche se non può giocare in Billie Jean King Cup per regolamento.

Sono due le italiane in passato capaci di spingersi fino alle semifinali (e non oltre: in altre parole, mai un’azzurra in finale qui). Ce la fece Silvia Farina nel 1995, e venne battuta dalla bulgara Magdalena Maleeva, come pure ci riuscì Sara Errani nel 2016, quando perse dalla russa Elena Vesnina.

TABELLONE WTA 500 CHARLESTON 2025

Pegula (USA) [1]-Bye

Watson (GBR) [WC]-Qualificata

Tomljanovic (AUS)-Qualificata

Bye-Stearns (USA) [16]

Ostapenko (LAT) [11]-Bye

Bencic (SUI)-E. Andreeva

Tomova (BUL)-Montgomery (USA)

Bye-Collins (USA) [7]

Zheng (CHN) [3]-Bye

Sakkari (GRE)-Stakusic (CAN) [WC]

Dart (GBR)-Gracheva (FRA)

Bye-Mertens (BEL) [13]

Alexandrova [9]-Bye

Li (USA)-Blinkova

P. Kudermetova-Begu (ROU)

Bye-Shnaider [6]

Anisimova (USA) [8]-Bye

Mateas (USA) [WC]-V. Kudermetova

Qualificata-Bronzetti (ITA)

Bye-Putintseva (KAZ) [10]

Krueger (USA) [15]-Bye

Volynets (USA)-Qualificata

Gadecki (AUS)-Baptiste (USA)

Bye-Navarro (USA) [4]

Kasatkina (AUS) [5]-Bye

Davis (USA)-Qualificata

Kenin (USA)-Pera (USA)

Bye-Frech (POL) [12]

Kalinskaya [14]-Bye

Kalinina (UKR)-Qualificata

Dolehide (USA)-Cocciaretto (ITA)

Bye-Keys (USA) [2]