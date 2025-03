Tabellone ATP Bucarest 2025: Cobolli e Nardi al via in Romania

Edizione numero 23 per l’Open di Romania, un torneo che sembrava aver chiuso la propria vita nel 2016 e che, invece, è stato fatto risorgere lo scorso anno da Ion Tiriac. Non solo un nome qualsiasi, quello dell’ex tennista: è una delle figure imprenditoriali maggiormente note nel mondo del tennis, in meglio e in peggio a seconda dei punti di vista. Due i vincitori Slam passati da qui, agli inizi del torneo di Bucarest: Goran Ivanisevic (1993, otto anni prima del trionfo a Wimbledon) e Thomas Muster (1995, pochi mesi dopo il suo unico Roland Garros).

Il ruolo di prima testa di serie è di Sebastian Baez; per l’argentino non ci dovrebbero essere difficoltà fino ai quarti di finale, nei quali potrebbe trovare lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che sta provando a risalire in maniera importante. Dalla parte opposta c’è Pedro Martinez, potenzialmente subito opposto a un ormai quasi quarantenne Stan Wawrinka, posto che lo svizzero ha sempre la possibilità di estrarre colpi dal cilindro a piacimento.

Due gli italiani in gara. Sfortunato fino a un certo punto Luca Nardi, che trova il detentore del titolo in carica, l’ungherese Marton Fucsovics. Alla prova dei fatti, però, succedono cose strane: come a Dubai, quando il magiaro sconfisse il pesarese nelle qualificazioni, solo che Nardi fu lucky loser e si vendicò immediatamente, al primo turno del main draw. Flavio Cobolli, invece, è testa di serie numero 3. Per lui, visto il bye, due possibilità ben diverse: l’olandese Botic van de Zandschulp, dal quale perse due anni (e un’era tennistica) fa a Pune, o Richard Gasquet, con il francese che ha in mano una delle ultime wild card della carriera prima dell’addio, previsto per il Roland Garros (anche qui un precedente, del 2023 a San Benedetto del Tronto e vinto dall’ex top ten).

In casa Italia i migliori risultati risalgono al 1997, con Andrea Gaudenzi sconfitto in finale dall’australiano Richard Fromberg, e al 2006, quando non toccò sorte migliore a Filippo Volandri contro l’austriaco Jurgen Melzer. Nel 2024 nessun azzurro superò il primo turno e Nardi ebbe anche grossi problemi fisici nel finale di un incontro che stava vincendo, quello con il brasiliano Thiago Seyboth Wild.

TABELLONE ATP 250 BUCAREST 2025

Baez (ARG) [1]-Bye

Diallo (CAN)-Tseng (TPE)

Qualificato-Comesaña (ARG)

Bu (CHN)-Bautista Agut (ESP) [5]

Jarry (CHI) [4]-Bye

Lajovic (SRB)-O’Connell (AUS)

Nardi (ITA)-Fucsovics (HUN)

Djere (SRB)-Navone (ARG) [7]

Ugo Carabelli (ARG) [8]-Qualificato

Shevchenko (KAZ)-Qualificato

van de Zandschulp (NED)-Gasquet (FRA) [WC]

Bye-Cobolli (ITA) [3]

Marozsan (HUN) [6]-Dzumhur (BIH)

Basavareddy (USA)-Jianu (ROU) [WC]

Wawrinka (SUI) [WC]-Qualificato

Bye-Martinez (ESP) [2]