Sport in tv oggi (giovedì 20 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giovedì 20 marzo ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Miami, il basket con l’Eurolega, gli sport invernali con la Coppa del Mondo di sci alpino, ed i Mondiali di snowboard e sci freestyle, il calcio con la Nations League, e tanto altro ancora.

Guarda i Mondiali di snowboard su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Per i Mondiali di snowboard, nelle qualificazioni del PGS saranno impegnati, tra le donne, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti ed Elisa Fava, e, tra gli uomini, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti e Maurizio Bormolini, mentre nelle qualificazioni dello slopestyle saranno al via, nel settore femminile, Marilù Poluzzi, e, in quello maschile, Ian Matteoli, Emiliano Lauzi, Leo Framarin e Loris Framarin.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 20 marzo

01.00 Curling femminile, Mondiali: Corea del Sud-Svezia, Turchia-Giappone, USA-Danimarca, Canada-Svizzera

06.00 Curling femminile, Mondiali: Italia-Norvegia, Svizzera-Lituania, Scozia-Turchia, Cina-Danimarca

09.00 Snowboard, Mondiali Engadina: qualificazioni PGS femminile (Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Elisa Fava) – discovery+

09.00 Snowboard, Mondiali Engadina: qualificazioni slopestyle femminile (Marilù Poluzzi) – discovery+

09.30 Snowboard, Mondiali Engadina: qualificazioni PGS maschile (Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Maurizio Bormolini) – discovery+

11.00 Snowboard, Coppa del Mondo Montafon: qualificazioni cross maschile – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Curling femminile, Mondiali: Giappone-Canada, Svezia-Cina, Corea del Sud-Lituania, USA-Norvegia

11.30 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Val Martello: individuale maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.55 Snowboard, Coppa del Mondo Montafon: qualificazioni cross femminile – Nessuna copertura tv / streaming

12.30 Snowboard, Mondiali Engadina: qualificazioni slopestyle maschile (Ian Matteoli, Emiliano Lauzi, Leo Framarin, Loris Framarin) – discovery+

13.00 Snowboard, Mondiali Engadina: finali PGS femminile – Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.15 Snowboard, Mondiali Engadina: finali PGS maschile – Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti: Provisional Round maschile – Nessuna copertura tv / streaming

15.00 Sci freestyle, Mondiali Engadina: qualificazioni skicross femminile – discovery+

15.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti: qualificazioni LH HS130 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

15.30 Sci freestyle, Mondiali Engadina: qualificazioni skicross maschile – discovery+

16.00 Tennis, ATP Masters 1000 Miami: 1° turno (1° match alle 16.00 Cobolli-Tirante, 2° match dalle 16.00 Darderi-Martinez, 4° match dalle 16.00 Arnaldi-Wu, 4° match dalle 16.00 Sonego-Navone) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo femminile), Tennis TV

16.00 Tennis, WTA 1000 Miami: 2° turno (1° match alle 16.00 Paolini-Sramkova, 4° match dalle 16.00 Bronzetti-Sakkari) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo maschile), SuperTennis HD, SuperTenniX

17.10 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti: LH HS130 femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

18.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Sun Valley: 1a prova cronometrata discesa maschile – Nessuna copertura tv / streaming

19.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Sun Valley: 1a prova cronometrata discesa femminile – Nessuna copertura tv / streaming

20.15 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna – DAZN, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

20.30 Volley, Champions League: Perugia-Monza – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, EuroVolleyTV, DAZN

20.45 Calcio, Nations League: Italia-Germania – Rai 1 HD, Rai Play

20.45 Calcio, Nations League: Paesi Bassi-Spagna – UEFA TV

20.45 Calcio, Nations League: Croazia-Francia – UEFA TV

20.45 Calcio, Nations League: Danimarca-Portogallo – UEFA TV

01.00 di venerdì 21 Curling femminile, Mondiali: Italia-Corea del Sud, Turchia-USA, Danimarca-Scozia, Svezia-Svizzera – The Curling Channel