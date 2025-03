Italia-Norvegia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2025: orario, programma, streaming

Una sola parola d’ordine: non mollare. Oggi, alle ore 6:00, la Nazionale italiana di curling femminile sfiderà la Norvegia in occasione del terzultimo round valido per il Round Robin dei Campionati Mondiali 2025, competizione attualmente in fase di svolgimento in quel di Uijeongbu, in Corea del Sud.

Non è certamente una situazione semplice quella di Stefania Constantini e compagne, attualmente relegate in fondo alla classifica con tre vittorie e sei sconfitte, un ruolino di marcia peggiore solo a Lituania e Turchia, due squadre al momento con all’attivo nemmeno un successo. Ma la speranza, come dice il più classico dei proverbi, è davvero l’ultima a morire. Motivo per cui le azzurre saranno chiamate a chiudere questa rassegna iridata in crescendo, con la consapevolezza di dover trovare davvero la tempesta perfetta per poter staccare il pass per dei play-off ad oggi praticamente impossibili.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Norvegia match valido per i Mondiali 2025 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel. Gli orari sono italiani (a Uijeongbu sono otto ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-NORVEGIA OGGI

Giovedì 20 marzo

Ore 06.00 Italia vs Corea del Sud – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-NORVEGIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati.