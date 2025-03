LIVE Perugia-Monza, Champions League volley 2025 in DIRETTA: il ritorno vale la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Perugia-Monza, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschile 2024-2025. Al termine di questa serata avremo una visione chiara di quello che sarà il quadro delle semifinaliste.

Perugia ha faticato più del dovuto nel match d’andata, ma ha rispettato il pronostico ed è riuscita ad imporsi 3-1 di fronte al pubblico avversario. Ai Block Devils basterà vincere due set questa sera per essere certi di accedere alle semifinali, discorso più complesso per Monza, che dovrà invece imporsi 3-0 o 3-1, per poi aggiudicarsi anche il golden set a 15 punti. La vincente di questo duello affronterà in semifinale una tra l’Halkbank e il Projekt Warszawa, con i turchi avanti 3-1 nella serie.

Il cammino in stagione di queste due formazioni è stato assai diverso: Monza si è salvata all’ultima giornata dalla retrocessione in Superlega, mentre Perugia, dopo aver concluso la regular season in seconda posizione, è a un passo dalla semifinale. Perugia questa sera partirà con tutti i favori del pronostico, i precedenti in tal senso parlano chiaro, negli ultimi 10 match i Block Devils sono usciti vincitori in ben 9 occasioni.

