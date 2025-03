LIVE Snowboard, PGS Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri all’esame della gara secca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dello slalom gigante parallelo dei Mondiali di snowboard 2025. In Engadina (Svizzera) la spedizione italiana avvia la caccia al podio dopo una stagione di Coppa del Mondo a dir poco entusiasmante. La gara secca spesso è un tabù, ma gli azzurri hanno dimostrato di poter scoccare diverse frecce dal proprio arco in ogni singola competizione.

Tecnici azzurri che hanno scelto Roland Fischnaller, Edwin Coratti, Mirko Felicetti ed ovviamente Maurizio Bormolini. Il vincitore della Coppa del Mondo generale di snowboard parallelo sarà la punta della nazionale italiana, che potrà puntare il podio con tutti e 4 gli atleti selezionati. Sarà molto probabilmente sfida Italia-Austria, con questi ultimi che schierano Andreas Prommegger, Alexander Payer, Fabian Obmann e Benjamin Karl. Pericolosi se in giornata di grazia gli sloveni Tim Mastnak e Zan Kosir. Mine vaganti lo svizzero Dario Caviezel ed il sudcoreano Lee Sangho.

In campo femminile 4 le azzurre al via. Spazio quindi a Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Fava ed Elisa Caffont. Più arduo il compito per le italiane, con la giapponese Tsubaki Miki e la tedesca Ramona Theresia Hofmeister che sembrano poter prenotare una posizione sul podio. Svizzera d’assalto con Ladina Caviezel e Julie Zogg, mentre la Repubblica Ceca ritrova Ester Ledecka, che affiancherà Zuzana Maderova.

Lo slalom gigante parallelo dei Mondiali 2025 di snowboard alpino inizierà alle 9.00 con le qualificazioni, mentre le fasi finali partiranno alle 13.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azurri!