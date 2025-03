LIVE Italia-Germania, Nations League calcio 2025 in DIRETTA: andata dei quarti di finale a San Siro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania, Nations League calcio 2025, sfida complicata per gli azzurri.

Ritorna la Nations League con i quarti di finale, la nazionale italiana di Luciano Spalletti ospita a San Siro la Germania per la partita d’andata. L’Italia torna in campo dopo oltre quattro mesi dall’ultima sfida ufficiale, sconfitta per 3-1 contro la Francia proprio allo stadio San Siro, una brutta sconfitta che non ha pregiudicato l’inserimento tra le prime otto classificate e la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Quello dello stadio ‘Meazza’ sarà il primo di due incontri: il ritorno è previsto subito domenica 23 marzo allo stadio Signal Iduna Park di Dortmund, partita che decreterà chi tra Italia e Germania andrà in semifinale di Nations League. Il match tra Italia e Germania ha radici molto profonde, con un bilancio storico che vede l’Italia in vantaggio con 16 successi contro le 10 della nazionale tedesca e 15 pareggi.

Confermato il 3-5-1-1 di Luciano Spalletti, senza Dimarco, da valutare le condizioni fisiche di Cambiaso dopo l’infortunio contro la Fiorentina. Assente anche Retegui, costretto a tornare a Bergamo per infortunio. L’undici titolare dovrebbe essere: il terzetto difensivo con Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori con il porta Donnarumma. In mediana, da destra a sinistra, si propongono a partire dal primo minuto Politano, Barella, Ricci, Tonali e Udogie. In attacco a Raspadori il compito di girare attorno a Kean.

PROBABILE FORMAZIONE:

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. Ct: Luciano Spalletti

Germania (4-2-3-1): Nubel; Kimmich, Tah, Rüdiger, Schlotterbeck; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Undav. Ct: Julian Nagelsmann

