Snowboard oggi in tv, PSL Winterberg 2025: programma, orario, streaming

Ultima tappa stagionale a Winterberg, in Germania, oggi, sabato 15 marzo, nella Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboard alpino: è in programma l’ultima gara individuale, sia per il settore maschile che per il comparto femminile, con il PSL. Qualificazioni dalle 10.00, fasi finali dalle 14.15.

Saranno al via delle qualificazioni dodici azzurri, dei quali otto uomini, ovvero Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Daniele Bagozza, Aaron March, Gabriel Messner, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti e Fabian Lantschner, e quattro donne, ovvero Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti ed Elisa Fava.

Le gare della Coppa del Mondo di snowboard alpino 2024-2025 non saranno trasmesse in diretta tv, mentre la diretta streaming delle fasi finali del PSL sarà affidata a Rai Play Sport 2 e discovery+, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale delle gare previste.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SNOWBOARD 2025

Sabato 15 marzo

10.00 Qualificazioni PSL maschile e femminile

14.15 Fasi finali PSL maschile e femminile – Diretta streaming su Rai Play Sport 2, discovery+

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SNOWBOARD 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2, discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.