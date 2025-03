Snowboard, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Bormolini, Moioli e Visintin guidano il gruppo

L’Italia ha tutte le carte in regola per essere protagonista ai Mondiali 2025 di snowboard, che si disputeranno in Engadina (Svizzera) dal 16 al 30 marzo. La rassegna iridata comprende gare di parallelo (PGS, PSL), snowboardcross e freestyle (halfpipe, slopestyle, Big Air). Riflettori puntati su Maurizio Bormolini, che ha conquistato la Coppa del Mondo di parallelo e andrà a caccia di una medaglia pesante insieme a Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, l’eterno Roland Fischnaller, Aaron March e Gabriel Messner.

Anche il settore femminile dell’alpino può puntare al podio con Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Fava. Nello snowboardcross grande attenzione per Michela Moioli (Campionessa Olimpica a PyeongChang 2018) e Omar Visintin, ma nutrono ambizioni anche Tommaso Leoni, Matteo Menconi, Lorenzo Sommariva e Lisa Francesia Boirai. Nel comparto Big Air/slopestyle, invece, la grande stella sarà Ian Matteoli.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI SNOWBOARD

PARALLELO

Daniele Bagozza

Maurizio Bormolini

Edwin Coratti

Mirko Felicetti

Roland Fischnaller

Aaron March

Gabriel Messner

Elisa Caffont

Jasmin Coratti

Lucia Dalmasso

Elisa Fava

SNOWBOARDCROSS

Tommaso Leoni

Matteo Menconi

Lorenzo Sommariva

Omar Visintin

Lisa Francesia Boirai

Michela Moioli

BIG AIR/SLOPESTYLE

Leo Framarin

Loris Framarin

Emiliano Lauzi

Ian Matteoli

Marilù Poluzzi