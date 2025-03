Snowboardcross, vincono Tomas e Bankes a Gudauri. Italiani lontani, Moioli dà forfait

Secondo appuntamento del weekend in Georgia a Gudauri per la Coppa del Mondo di snowboardcross, nella terzultima tappa stagionale del massimo circuito internazionale (ci si sposterà prima a Montafon poi in Canada a Mt. St. Anne).

Tra le donne ad imporsi è Charlotte Bankes che riscatta la delusione del giorno precedente mettendo in cascina punti fondamentali per la sua leadership in Coppa. Battute la vincitrice di ieri, la transalpina Julia Pereira de Sousa e la sua rivale per la sfera di cristallo, l’altra francese Lea Casta.

In casa Italia non è partita Michela Moioli, sul podio ieri, forse a causa dei postumi dell’influenza che l’ha colpita nei giorni scorsi. Francia che esulta al maschile con il nome a sorpresa, quello di Julien Tomas che beffa in Big Final l’austriaco Lukas Pachner e l’altro transalpino Loan Bozzolo.

Fuori ai quarti di finale Omar Visintin, agli ottavi Tommaso Leoni.