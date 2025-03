IL NUOVO RE! Maurizio Bormolini vince la Coppa del Mondo generale di snowboard parallelo!

L’aveva sfiorata nel 2023, dovendosi arrendere all’ultima gara per soli quattro punti. Questa volta il dramma non c’è: Maurizio Bormolini è il vincitore della Coppa del Mondo generale di snowboard parallelo. Un’annata da sogno quella del livignasco, che ha dominato nella disciplina, mettendo in mostra una regolarità impressionante.

Bormolini quest’anno ha trovato la top-3 in ben sette occasioni, con tre vittorie. Il Bel Paese torna ad alzare la Coppa generale a quattro anni di distanza dal trionfo di Aaron March nel 2021.

Non c’è stata la ciliegina sulla torta, vista la sconfitta nell’ultimo PGS stagionale (ha già vinto la coppetta di specialità ieri) con il veterano austriaco Andreas Prommegger, ma bastavano veramente pochi punti per portarsi a casa la Sfera di Cristallo. Un trionfo davvero esaltante per l’azzurro che si lancia verso la stagione olimpica da favorito per le medaglie.

Tornando alla gara odierna, Bormolini ha ceduto in Big Final per soli sei centesimi a Prommegger, mentre terzo è giunto il coreano Sangkyum Kim. Per quanto riguarda gli altri azzurri: eliminati ai quarti di finale Daniele Bagozza e Mirko Felicetti, mentre Edwin Coratti ed Aaron March sono usciti agli ottavi di finale.