Snowboardcross: Michela Moioli torna sul podio, l’azzurra è terza a Gudauri

Torna sul podio Michela Moioli nella Coppa del Mondo di snowboardcross. A Gudauri, in Georgia, la lombarda conquista la seconda top-3 stagionale dopo quella ottenuta ad inizio febbraio in Cina a Beidhau.

Giornata eccellente per l’atleta azzurra, che si è ben disimpegnata nei vari turni per poi giocarsela alla pari con le rivali nell’ultimo atto. Pur non partendo al top, è riuscita a superare Noemie Widmer per agguantare il podio. Lotta tutta francese per il successo, che ha visto Julia Pereira de Sousa, al primo successo stagionale, prevalere su Lea Casta.

Al maschile ad imporsi è l’austriaco Jakob Dusek: nella Big Final è riuscito a prevalere sull’australiano Adam Lambert e sul connazionale Elias Leitner. Tra gli uomini non convincenti gli azzurri: eliminato agli ottavi di finale Tommaso Leoni, passa un solo turno, invece, Omar Visintin, che esce ai quarti.