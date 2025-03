Snowboardcross: a Gudauri avanzano solo tre azzurri dopo le qualificazioni

Iniziato il weekend di Gudauri, in Georgia, dove sono in programma due gare per la Coppa del Mondo di snowboardcross tra domani e dopodomani. Oggi in scena le qualifiche di gara-1 con gli italiani che non hanno troppo convinto.

Al femminile in scena solo Michela Moioli (non è partita infatti la giovanissima Lisa Francesia Boirai): la lombarda ha chiuso quinta a 67 centesimi dalla migliore, la francese Julia Pereira de Souda e domani sarà in lotta per il podio.

Tra gli uomini gli unici ad avanzare nelle qualifiche vinte dall’australiano Cameron Bolton sono Omar Visintin, diciottesimo, e Tommaso Leoni, ventiseiesimo. Eliminati Matteo Menconi e Niccolò Colturi.