Snowboard, Lucia Dalmasso vince il PGS di Val St.Come davanti a Caffont. Sul podio anche Bormolini e Felicetti

Si è da poco concluso l’ultimo slalom gigante parallelo della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026. Sulle nevi canadesi di Val St.Come, è andata in scena la seconda giornata di gare dopo le prove maschili e femminili di ieri. Ancora risultati positivi per la squadra azzurra che chiude con altri quattro podi l’ultimo PGS della stagione.

Tra gli uomini, un fantastico Maurizio Bormolini si è dovuto arrendere solo all’austriaco Benjamin Karl, vincitore della Big Final sfruttando un errore dell’azzurro, out nell’ultima parte di pista. L’italiano conquista comunque un’importante piazza d’onore dopo aver già messo le mani sulla Coppa del Mondo assoluta e di gigante. C’è spazio anche per Mirko Felicetti, che può festeggiare la terza piazza dopo aver battuto nella Small Final l’austriaco Arvid Auner. Fuori invece agli ottavi Daniele Bagozza.

Dominio assoluto dell’Italia nella prova femminile con Lucia Dalmasso che migliora il terzo posto di ieri conquistando la prima posizione al termine di una brillante fase finale. L’italiana, bronzo a Milano Cortina 2026, è riuscita a superare nella Big Final la connazionale Jasmin Coratti che deve accontentarsi del secondo posto consecutivo in Canada. Completa il podio la tedesca Ramona Theresia Hofmeister, abile a battere nella finalina la canadese Kaylie Buck.