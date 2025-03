Skicross: Simone Deromedis terzo in gara-2 a Gudauri, Wilmsmann rosicchia punti nella classifica generale

Ancora un podio per Simone Deromedis a Gudauri. Dopo il trionfo in gara-1 l’azzurro ha ottenuto il terzo posto in occasione della seconda gara valida per il settimo appuntamento della Coppa del Mondo 2024-2025 di skicross, cedendo il passo ad un solido Reece Howden ed a Florian Wilmsmann che, con la prestazione odierna, rosicchia venti punti all’azzurro nella classifica generale.

Grande la fiducia acquisita in queste settimane dal nativo di Trento, davvero bravo a vincere sia la heat degli ottavi che quella dei quarti in totale scioltezza, gestendo bene la situazione ed intuendo sempre il momento giusto per compiere quelle determinate manovre utili per mettere in cassaforte la prima posizione. Un modus operandi visto anche in semifinale, in cui il detentore del titolo ha mantenuto la testa dall’inizio alla fine, arginando il Campione Olimpico Ryan Regez, l’ottimo connazionale Edoardo Zorzi e il sempre ostico Alex Fiva.

Più complesso invece l’ultimo atto, dove Howden è letteralmente salito in cattedra, superando Wilmsmann nel tempo di reazione e accumulando vantaggio nel resto del tracciato. Deromedis ha quindi lottato a muso duro con il tedesco, poi più lucido nei metri finali. Quarto invece Ryan Regez. Da segnalare inoltre l’ottimo ottavo posto di Edoardo Zorzi, al miglior piazzamento in carriera, e quanto fatto da Dominik Zuech e Federico Tomasoni, usciti rispettivamente ai quarti ed agli ottavi.

Dopo sette tappe Simone Deromedis guida la classifica generale con 799 punti, precedendo così Wilmsmann, primo inseguitore, a 99 lunghezze di distanza. Più distante Howden, terzo con 658. La prossima tappa si svolgerà il 14 e il 15 marzo in Canada.