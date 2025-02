Skicross: Simone Deromedis brilla nelle qualifiche a Gudauri, passo falso per Wilmsmann

Fulmine Simone Deromedis tra le nevi di Gudauri, località della Georgia che ospita questa settimana la settima tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di skicross. Il Campione del Mondo in carica, apparso in ottimo spolvero anche nella sessione cancellata di ieri, ha conquistato rispettivamente la prima e la seconda posizione nelle qualifiche, approfittando della prestazione negativa del diretto rivale per la classifica generale, Florian Wilmsmann, che non ha passato il taglio per gara-1.

Velocissimo l’azzurro che, già dalla prima qualifica, ha confermato la sua buona confidenza con il tracciato georgiano, per lui nuovo. Il nativo di Trento nello specifico ha fermato il cronometro a 57’94’’, facendo la differenza in particolar modo nei primi due settori. Bene anche Melvin Tchiknavorian, secondo con un gap di +0’17’’ davanti allo svedese David Mobaerg, terzo a +0’21’’. Sesta piazza poi per il canadese Reece Howden, il quale ha raccolto uno scarto di +0’44’’. Out invece il già citato Florian Wilmsmann, che non è andato oltre la trentanovesima piazza con un ritardo di +1’69’’, faticando in tutti e tre i segmenti. Non si qualifica neanche il transalpino Youri Duplessis Kergomard, solo quarantesimo a +1’79’’.

Sorridono inoltre anche altri azzurri, a partire da Federico Tomasoni, dodicesimo con +0’70’’, passando per Yanick Gunsch, ventiquattresimo con +1’21’’, ed Edoardo Zorzi, dentro di un soffio centrando la trentaduesima piazza con +1’53’’.

Deromedis si è poi ben comportato anche nella seconda qualifica, cedendo il passo al solo Reece Howden che, stavolta, è risultato il più veloce del lotto registrando 57’52’’. Vicinissimo il detentore del titolo iridato, al posto d’onore con +0’10’’ precedendo lo svizzero Ryan Regez, terzo con +0’43’’ e un grande Federico Tomasoni, quarto c on +0’45’’ arginando i più quotati David Mobaerg, quinto a +0’53’’, e Melvin Tchiknavorian, sesto a +0’69’’. Ottavo invece Youri Duplessis Kergomard. a+0’79’’.

In difficoltà comunque Wilmsmann, il quale non è andato oltre il ventunesimo posto con +1’30’’. Da segnalare inoltre la presenza di altri tre portacolori in gara-2: Dominik Zuech, ventiseiesimo a +1’49’’, Edoardo Zorzi e Yanick Gunsch, rispettivamente trentunesimo e trentaduesimo con +1’81’’ e +1’82’’.

Bene infine Jole Galli, migliorata rispetto alla qualifica di ieri. L’azzurra ha infatti chiusa la seconda qualifica al quinto posto stampando un tempo di 1:01:96’’, attestandosi a +1’55’’ dalla solita Marielle Thompson, leader in 1:00:41 davanti a Fanny Smith, seconda a +1’06’’ ed a Marielle Berger Sabbatel, terza con +1’46’’.