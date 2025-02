Skicross, Jole Galli lotta caparbia con Smith per la vittoria a Gudauri: seconda in Coppa del Mondo

Jole Galli ha conquistato un pregevole secondo posto nella gara-1 di Gudauri, prova valida per la Coppa del Mondo di skicross che va in scena nella località della Georgia. L’azzurra ha inseguito la vittoria con grande carattere in una finale al cardiopalma, sciando con enorme caparbietà e sconfinato coraggio, non risparmiandosi e non accontentandosi. Dopo una buona partenza sulle sempre esigenti strutture iniziali, la livignasca si era inserita in seconda piazza alle spalle della svizzera Fanny Smith ma poi i suoi materiali erano velocissimi e riusciva a superare di forza l’elvetica sul dragon.

A quel punto la nostra portacolori ha cercato di conservare la vetta della gara, ma sulla curva negativa si è trovata un po’ troppo all’esterno e la rossocrociata ha operato il controsorpasso, involandosi verso il trionfo davanti alla nostra coriacea portacolori, che dopo l’arrivo ha espresso un misto di gioia per essere salita sul podio e un po’ di rammarico per non essere riuscita a conquistare un’affermazione che sarebbe stata meritata nello splendido scenario delle innevate montagne del Caucaso. Terza piazza per la canadese India Sherret, a precedere la tedesca Daniela Maier.

La 29enne è stata brava a mettere in pratica durante l’atto conclusivo quanto appreso in occasione della semifinale in cui aveva chiuso alle spalle di Smith dopo aver superato l’austriaca Christina Foedermayr e la canadese Abby McEwen dopo il primo intermedio. Nei quarti si era involata in solitaria verso il traguardo, regolando Foedermayr e la tedesca Luisa Klapprott, al via dopo il forfait della quotatissima canadese Marielle Thompson, leader della graduatoria fino a questa mattina.

Si tratta del quarto podio in carriera per Jole Galli nel massimo circuito internazionale itinerante, il terzo nel corso di questa stagione, dopo essere ritornata da un infortunio e combattendo sempre con i dolori alla schiena: lo scorso 9 febbraio aveva vinto la gara in Val di Fassa, mentre il 21 dicembre era stata seconda a San Candido. Si tornerà in pista domani (sabato 1° marzo) per la gara-2 a Gudauri, intanto in testa alla classifica generale è balzata la canadese India Sherret con 750 punti e 40 lunghezze di vantaggio nei confronti della connazionale Marielle Thompson, oggi assente dopo il secondo posto in qualifica.