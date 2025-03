JOLE GALLI INCONTENIBILE! L’azzurra si consacra campionessa e vince a Gudauri!

Meravigliosa Jole Galli sulle nevi di Gudauri. Dopo la seconda posizione ottenuta in gara-1, l’azzurra ha vinto la gara-2 valida per la settima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di skicross, mettendo in bacheca il secondo successo in carriera nella rassegna itinerante.

Prova ancora una volta di eccezionale carattere quella della valtellinese che, dopo aver passato i quarti piazzandosi alle spalle della sola Courtney Hoffos, ha svolto una semifinale eccezionale dove, a seguito di un tempo di reazione che l’ha vista rincorrere India Sherret e la già citata Courtney, ha recuperato terreno strada facendo acquisendo grande velocità e superando la canadese, passando quindi il taglio per l’ultimo atto al fotofinish.

In Finale poi la nativa di Samedan, partita dalla parte destra del cancelletto, quindi in traiettoria esterna, si è avvicinata subito alle avversarie alla prima curva, in cui ha invece inforcato Marielle Berger Sabbatel, uscita subito di scena. Galli non si è voluta accontentare della terza posizione.

Dunque, con dovuta pazienza, nella parte finale del tracciato ha regolato due giganti come Fanny Smith e Courtney Hoffos, esplodendo di gioia e consacrandosi ormai campionessa, con un nuovo status. Nella classifica generale, Sherret si porta a 795 punti, seconda posizione per Marielle Thompson con 727, mentre Smith sale a quota 716. 671 invece i punti di Jole Galli, al momento quinta.