FUGA PER LA VITTORIA! Simone Deromedis vince a Gudauri e scappa via in classifica generale!

Simone Deromedis ha sciorinato tutto il suo sconfinato talento sulle nevi di Gudauri, ha agito da professore dello skicross, ha offerto una lezione magistrale nello splendido scenario delle montagne innevate del Caucaso e ha vinto da padrone la gara-1 valida per la Coppa del Mondo. In quella Georgia dove due anni fa venne incoronato Campione del Mondo (la rassegna iridata si svolse a Bakuriani), il fuoriclasse trentino ha operato un deciso allungo in vetta alla classifica generale e si è ufficialmente messo in pole position per la conquista della Sfera di Cristallo, anche se mancano ancora cinque appuntamenti al termine della stagione.

Il 24enne sapeva benissimo che doveva sfruttare al meglio questa occasione, perché il tedesco Florian Wilmsmann, suo immediato inseguitore in graduatoria, non era riuscito a qualificarsi al tabellone finale e dunque oggi non avrebbe preso punti. Era assente anche il francese Youri Duplessis Kergormard e il canadese Reece Howden era stato eliminato agli ottavi di finale. La tavola era ben apparecchiata per il nostro portacolori, che si è fatto trovare pronto per il banchetto e ha operato una vera e propria fuga per la vittoria, facendo sognare tutti gli appassionati del Bel Paese.

Simone Deromedis è partito a razzo sulle esigenti strutture iniziali e ha dominato l’atto conclusivo, leggendo al meglio alcuni passaggi insidiosi del tracciato (su tutti il dragon e una curva negativa nel finale) e lasciandosi ampiamente alle spalle il giapponese Ryo Sugai, lo svedese Erik Mobaerg e lo svizzero Tobias Baur. L’azzurro ha potuto tagliare il traguardo in maniera festosa e ha ruggito con stile perentorio, dettando legge dopo aver marcato il miglior tempo nel turno preliminare disputato ieri mattina.

In semifinale l’azzurro aveva preso immediatamente la testa della gara, in modo da evitare i tipici rischi di una gara nel traffico. Il nostro portacolori ha saputo interpretare al meglio il dragon e la curva negativa, tenendo a bada l’aggressivo svedese Erik Mobaerg (poi secondo) e lo svizzero Ryan Regez. Nei quarti di finale, invece, il trentino non era partito al meglio e si era trovato costretto a battagliare con il canadese Jared Schmit nella prima parte, poi ha effettuato il sorpasso e ha strappato il passaggio del turno insieme all’altro canadese Kevin Drury. Agli ottavi era stato tutto facile insieme a Zorzi (poi eliminato ai quarti), a precedere lo svizzero Sandro Lohner e il tedesco Cornel Renn.

Si tratta della terza affermazione stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante dopo quelle di Val Thorens (12 dicembre) e Veysonnaz (1° febbraio) e del settimo podio in questa annata agonistica (vanno aggiunti tre secondi posti e una terza piazza). Quinta vittoria in carriera in Coppa del Mondo, tutte conquistate negli ultimi tredici mesi. Simone Deromedis ha così allungato in testa alla classifica generale: ora svetta con 739 punti e ha un margine di 119 lunghezze nei confronti del tedesco Florian Wilmsmann, 181 sul canadese Reece Howden e 204 sul francese Youri Duplessis Kergormard.

Un italiano non ha mai alzato al cielo la Sfera di Cristallo in questa disciplina dello sci freestyle, che sarà naturalmente presente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani (sabato 1° marzo) si tornerà in pista per gara-2 a Gudauri, poi mancheranno altre quattro prove al termine della stagione: 14-15 marzo a Craigleith (Canada) e 29-30 marzo a Idre Fjall (Svezia), nel mezzo (22 marzo) si disputeranno i Mondiali in Engadina (Svizzera), dove l’azzurro sarà chiamato a difendere il titolo iridato.