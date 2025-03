Ranking ATP (31 marzo 2025): Jannik Sinner saldamente in vetta, Matteo Berrettini in ascesa

Jannik Sinner inizia la sua 43ª settimana da n.1 del ranking ATP consecutiva. Il pusterese, costretto a non giocare per la sospensione fino alle 23.59 del 4 maggio, ha cercato in queste settimane di alternare il lavoro fisico in palestra ad attività extra tennis per non risentire psicologicamente della sanzione comminatagli. Per quanto accaduto nell’ultimo torneo di Miami, Sinner è certo di essere in testa fino ai primi di maggio. Bisognerà prestare attenzione, infatti, all’andamento nel torneo di Madrid.

Il tutto si spiega per i risultati inferiori alle attese del tedesco Alexander Zverev e dello spagnolo Carlos Alcaraz, rispettivamente n.2 e n.3 del ranking. L’eliminazione negli ottavi di finale in Florida obbliga Sascha a vincere in tutti i tornei a cui è iscritto prima di Roma per scavalcare Jannik. Obiettivo, invece, già sfumato per quanto riguarda l’iberico, ko al secondo turno a Miami.

In relazione ai riscontri ottenuti nell’ultimo evento del Sunshine Double, va rimarcata l’ascesa di Jakub Mensik. Il giovane ceco, classe 2005, ha sconfitto Novak Djokovic nella finale e così si è assicurato il primo titolo ATP in carriera e ha compiuto un gran balzo in avanti in classifica: 30 posizioni guadagnate e n.24 del mondo.

RANKING ATP (TOP-10)

Lunedì 31 marzo 2025

1. Jannik Sinner 10330 punti

2. Alexander Zverev 7645 punti

3. Carlos Alcaraz 6720 punti

4. Taylor Fritz 5290 punti

5. Novak Djokovic 4510 punti

6. Casper Ruud 3855 punti

7. Jack Draper 3780 punti

8. Stefanos Tsitsipas 3445 punti

9. Andrey Rublev 3440 punti

10. Alex de Minaur 3335 punti

Detto di Sinner, sono sempre undici i giocatori italiani in top-100 anche questa settimana. Lorenzo Musetti, fermato negli ottavi a Miami da Djokovic, è stabile al n.16, mentre Matteo Berrettini ha scalato la classifica di qualche posizione ed n.27 del mondo grazie ai quarti raggiunti in Florida. A seguire troviamo Lorenzo Sonego (n.38), Matteo Arnaldi (n.39), Flavio Cobolli (n.45), Luciano Darderi (n.57), finalista nel Challenger di Napoli, Mattia Bellucci (n.71), Luca Nardi (n.93), Francesco Passaro (n.97) e Fabio Fognini (n.99).

AZZURRI IN TOP-100

1. Jannik Sinner 10330 punti

16. Lorenzo Musetti 2650 punti

27. Matteo Berrettini 1770 punti

38. Lorenzo Sonego 1361 punti

39. Matteo Arnaldi 1340 punti

45. Flavio Cobolli 1260 punti

57. Luciano Darderi 989 punti

71. Mattia Bellucci 842 punti

93. Luca Nardi 637 punti

97. Francesco Passaro 611 punti

99. Fabio Fognini 607 punti