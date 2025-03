Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi Brisighella-Forlì: orari, altimetria, tv, favoriti. Assalto a Ben Tulett per la vittoria finale

Siamo giunti al momento della verità. Si corre la quinta e ultima tappa delle Settimana Internazionale Coppi&Bartali con partenza da Brisighella e arrivo a Forlì dopo 132,5 chilometri. Il successo ottenuto sul traguardo di Brisighella da Ben Tulett della Team Visma | Lease a Bike ha consegnato al ciclista inglese la maglia di leader della classifica generale. Il britannico guida la graduatoria con 18 secondi sul connazionale Mark Donovan della Q36.5 Pro Cycling Team e 22 sullo statunitense Magnus Sheffield della Ineos Grenadiers. Primo degli italiani è Simone Velasco della XDS Astana Team, quinto a 26 secondi dal leader, davanti a Davide De Pretto della Team Jayco AlUla, sesto a 28.

PERCORSO

Il tracciato, come sempre movimentato, offre il terreno per l’ultimo scontro tra coloro che aspirano alla vittoria finale. Si scalano, due volte, la Rocca delle Caminate, seconda categoria di 7,7 chilometri al 3,9% di pendenza media, e la salita verso Polenta, 2.3km di terza categoria all’8,6%. Una volta terminata la seconda scalata della Rocca delle Camminate mancheranno 15 chilometri alla fine, la metà dei quali caratterizzati da una lunga discesa di che condurrà i corridori verso il traguardo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SETTIMANA INTERNAZIONALE COPPI&BARTALI 2025

Sabato 29 marzo-Quinta tappa Brisighella-Forlì (163,4 km)

Orario di partenza: 12:50

Orario di arrivo: 16:05 circa

SETTIMANA INTERNAZIONALE COPPI&BARTALI 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: dalle 15:00 sul canale YouTube Ciclismo Live

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Non esistono più alibi. Chi nutre ancora ambizioni di successo dovrà inevitabilmente attaccare per creare selezione e provare a mettere in difficoltà il leader della classifica generale. Ben Tulett, dal canto suo, dovrà rintuzzare le sortite dei rivali e provare, magari, a guadagnare ulteriore terreno per legittimare il suo trionfo. Sembra lecito pensare che la XDS Astana possa essere tra le protagoniste della corsa lanciando all’attacco il giovane Florian Samuel Kajamini e l’esperto Diego Ulissi per costringere le altre squadre a lavorare e preparare il terreno all’attacco di Simone Velasco.