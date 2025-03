Filippo Ganna: “Non sono perfetto per le salite, ma la condizione c’è. Sono soddisfatto”

Un piazzamento di lusso per Filippo Ganna dopo la seconda posizione alla Milano-Sanremo: alla E3 Saxo Classic il piemontese chiude terzo alle spalle dell’inarrivabile Mathieu van der Poel e di Mads Pedersen. Performance importante per l’atleta della Ineos Grenadiers nella trasformazione in uomo da classiche.

Le sue parole all’arrivo: “È stato difficile seguire quei due davanti, Mathieu ha vinto la gara e ha fatto tutto alla perfezione. Sono davvero felice della mia prestazione. Negli ultimi chilometri ero completamente al limite, spingendo e spingendo solo per tagliare il traguardo. Non so nemmeno come descrivere il dolore… solo fuoco nelle gambe”.

E aggiunge: “È stata una gara davvero dura, ma sono soddisfatto. La condizione c’è. Non sono il miglior corridore per le salite ripide, ma ho cercato di difendermi. Dopo pochi chilometri c’è stata una grande caduta e il gruppo si è diviso in due. Abbiamo spinto con la squadra e siamo riusciti a rientrare in una buona posizione. Penso che abbiamo fatto un’ottima prestazione”.

Sui prossimi appuntamenti: “Vedremo cosa può succedere, ma di sicuro restiamo concentrati e cercheremo di fare grandi gare”.