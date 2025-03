Sei Nazioni Under 20: l’Italia sfiora il colpaccio in Inghilterra

Si è appena conclusa al Recreation Ground di Bath la sfida valevole per la quarta giornata del Sei Nazioni Under 20 e in campo sono scesi i padroni di casa dell’Inghilterra e l’Italia di Roberto Santamaria. Per gli inglesi l’occasione di conquistare il quarto successo consecutivo e sperare di chiudere con un turno d’anticipo il discorso titolo; per gli azzurri un test difficilissimo dopo il pesante ko interno subito contro la Francia. Ecco come è andata.

Avvio scoppiettante, con l’Inghilterra che prova subito a premere sull’acceleratore, ma la prima scintilla è azzurra, con Malik Faissal che al 7′ va oltre e porta l’Italia in vantaggio 0-7. Immediata, però, la risposta degli inglesi, che all’11’ vanno oltre con George Timmins e pareggio sul 7-7. Restano altissimi i ritmi e al 15′ è di nuovo Faissal a far esultare la panchina azzurra per il 7-12, con Fasti che non trova la trasformazione. Ma, ancora una volta, arriva subito la risposta inglese ed è Tom Burrow al 17′ a segnare la meta del sorpasso inglese sul 14-12. E allo scadere del primo quarto di gioco arriva la terza marcatura britannica, questa volta è Louie Gulley a schiacciare per il 21-12. Non si scompone, comunque, l’Italia che prova a tornare in attacco, ma dopo lo show di mete dei primi 20 minuti non si smuove il punteggio fino all’intervallo.

Non si sblocca il risultato a inizio ripresa, ma al 48′ una possibile svolta, con il fallo di Jack Brack­en che costa all’ala inglese il cartellino giallo. E in superiorità numerica spinge subito la squadra azzurra con la maul, va oltre la linea di meta, ma non riesce a schiacciare e nulla di fatto. Soffrono i padroni di casa e al 56′ arriva la meta di Nelson Casartelli, dopo un calcetto troppo ottimista degli inglesi, per il 21-17. Ma, come nel primo tempo, a una marcatura azzurra arriva immediatamente la meta inglese. Al 58′ è Angus Hall a tuffarsi al largo e Inghilterra che conquista il bonus offensivo e allunga sul 28-17. Match ormai virtualmente chiuso e gli inglesi gestiscono il vantaggio quasi fino alla fine, al 78′ arriva la metà di Alessandro Drago per il 28-24, che varrebbe un doppio bonus di lusso per gli azzurri, ma a tempo scaduto segna Bracken per il 33-24 finale.

INGHILTERRA – ITALIA 33-24

Inghilterra: 15 George Pearson, 14 Jack Bracken, 13 Angus Hall, 12 Nic Allison, 11 Campbell Ridl, 10 Josh Bellamy, 9 Dom Hanson, 8 Kane James, 7 George Timmins, 6 Junior Kpoku, 5 Tom Burrow, 4 Olamide Sodeke, 3 Tye Raymont, 2 Louie Gulley, 1 Oli Scola

A disposizione: 16 Kepu Tuipulotu, 17 Ralph McEachran, 18 Tubuna Maka, 19 Oscar Beckerleg, 20 Connor Treacey, 21 Joe Davis, 22 Ollie Davies, 23 Jack Kinder

Italia: 15 Roberto Fasti, 14 Alessandro Drago, 13 Edoardo Todaro, 12 Jules Ducros, 11 Malik Faissal, 10 Pietro Celi, 9 Matteo Bellotto, 8 Giacomo Milano, 7 Nelson Casartelli, 6 Carlo Antonio Bianchi, 5 Enoch Opoku, 4 Mattia Midena, 3 Bruno Vallesi, 2 Nicolò Corvasce, 1 Sergio Pelliccioli

A disposizione: 16 Giacomo Casiraghi, 17 Gioele Boccato, 18 Nicola Bolognini, 19 Pietro Melegari, 20 Simone Fardin, 21 Tommaso Redondi, 22 Niccolò Beni, 23 Federico Zanandrea

Marcatori: 7′ m. Faissal tr. Fasti, 11′ m. Timmins tr. Bellamy, 15′ m. Faissal, 17′ m. Burrow tr. Bellamy, 20′ m. Gulley tr. Bellamy, 56′ m. Casartelli, 58′ m. Hall tr. Bellamy, 78′ m. Drago tr. Todaro, 80′ m. Bracken