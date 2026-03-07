Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Italia fa la storia contro l’Inghilterra. Quesada: “Un grande passo avanti”

Storica vittoria per l’Italia, che nel quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2026 batte l’Inghilterra per 23-18 conquistando il primo successo di sempre contro la selezione della Rosa. Un traguardo che segna una tappa importante nella crescita degli azzurri guidati dal ct Gonzalo Quesada, soddisfatto soprattutto per la maturità mostrata dalla squadra nei momenti più delicati della partita. “Credo che avevamo un piano – ha spiegato il tecnico – ma abbiamo avuto tante difficoltà a metterlo sul campo perché l’Inghilterra ha fatto bene a mettere pressione sulla nostra conquista. Hanno complicato molto la mischia e rallentato tanti palloni, sempre al limite della regola, quindi non è stato facile avere possessi puliti”.

Decisivo, secondo Quesada, anche l’impatto della panchina, entrata in campo nella fase centrale della gara per cambiare l’inerzia del match. “La panchina ha fatto benissimo. Lo avevamo detto tutta la settimana: poteva fare la differenza. Per questo abbiamo fatto entrare i cambi abbastanza presto e tutti quelli che sono entrati hanno fatto quello che sappiamo possono fare. Bravi davvero, perché non era facile preparare una partita così”.

Il commissario tecnico ha poi sottolineato il valore mentale della vittoria, frutto di una crescita che negli ultimi anni ha cambiato l’atteggiamento della squadra nei momenti chiave. “Era una bella squadra inglese. In passato, quando arrivavamo all’intervallo con pochi punti di distanza, non credevamo davvero di poter vincere. Oggi invece, anche dopo un primo tempo in cui abbiamo fatto meno di quello che possiamo fare, siamo entrati negli spogliatoi convinti di poter aspettare le opportunità e prendere in mano la partita. Questo è un grande passo avanti”.

Nonostante l’impresa storica, Quesada invita però l’ambiente a mantenere i piedi per terra in vista della prossima sfida del torneo. “Adesso il mio lavoro è calmare un po’ le voci. È importante restare umili e consapevoli di quello che ci manca ancora. Dobbiamo goderci questa vittoria, perché è bellissima ed è merito di tutto lo staff e di questo gruppo di giocatori, ma prepararci con tranquillità per la gigantesca sfida che ci aspetta a Cardiff”, ha concluso il tecnico, guardando già alla trasferta contro il Galles.