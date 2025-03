Sei Nazioni 2025: l’Italia sfida l’Inghilterra in un match difficilissimo

Si disputa questo weekend la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni 2025 e domenica pomeriggio a Twickenham scenderà in campo l’Italia di Gonzalo Quesada che sfiderà l’Inghilterra. Test durissimo per gli azzurri, fermi a quota una vittoria, con gli inglesi che sono obbligati a vincere con bonus per restare in corsa per il titolo.

L’Inghilterra, infatti, è attualmente terza con 10 punti, quattro in meno rispetto all’Irlanda e a un punto di distacco dalla Francia. E con Irlanda-Francia in programma domani, molto passerà da Dublino per la squadra di Steve Borthwick. Un successo irlandese obbligherebbe gli inglesi a vincere con bonus per sperare una difficile rimonta nell’ultimo turno, mentre una vittoria francese vorrebbe dire che, vincendo, l’Inghilterra sarebbe in piena corsa. Ma per farlo il ct inglese ha scelto a sorpresa di tenere in panchina Marcus Smith, preferendogli Elliot Daly a estremo.

L’Italia, dall’altra parte, sta disputando un Sei Nazioni abbastanza anonimo. La vittoria sul Galles è stata una boccata d’ossigeno, ma troppo poco per poter definire positiva la prima parte del torneo, con il ko con la Scozia che ha spento gli entusiasmi e il pesante ko con la Francia che ha lasciato il segno sul morale. Servirà una prestazione perfetta se non per vincere, almeno per restare in partita a Twickenham e dare un segnale in vista del futuro.

INGHILTERRA – ITALIA

Inghilterra: 15 Elliot Daly, 14 Tommy Freeman, 13 Ollie Lawrence, 12 Fraser Dingwall, 11 Ollie Sleightholme, 10 Fin Smith, 9 Alex Mitchell, 8 Tom Willis, 7 Ben Earl, 6 Tom Curry, 5 Ollie Chessum, 4 Maro Itoje, 3 Will Stuart, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge

In panchina: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Fin Baxter, 18 Joe Heyes, 19 Ted Hill, 20 Chandler Cunningham-South, 21 Ben Curry, 22 Jack van Poortvliet, 23 Marcus Smith

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Monty Ioane, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Matt Gallagher, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Ross Vintcent, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Mirco Spagnolo, 18 Simone Ferrari, 19 Riccardo Favretto, 20 Manuel Zuliani, 21 Lorenzo Cannone, 22 Martin Page-Relo, 23 Tommaso Allan